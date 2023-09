Ciné nostalgie: les 10 ans de «Prisonniers», de Denis Villeneuve, ou comment le film lui a ouvert les portes d’Hollywood

Sorti le 20 septembre 2013, Prisonniers, avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, marque un tournant dans la carrière de Denis Villeneuve.

C’est avec Incendies, nommé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, que le Québécois est remarqué par les membres de l’Académie des Oscars en 2011. Même s’il ne remporte pas la statuette (attribuée à In A Better World, de Susanne Bier), son travail au scénario, coécrit avec Valérie Beaugrand-Champagne, et sa réalisation font mouche.

Getty Images / AFP

Des Oscars à Jake Gyllenhaal

Juste après le tournage d’Incendies, le cinéaste s’associe au producteur Niv Fichman et commence à plancher sur Ennemi. Mais comme il doit accompagner Incendies lors de sa présentation dans différents festivals ainsi qu’aux Oscars, il confie l’écriture du scénario à Javier Gullón puis l’envoie à Jake Gyllenhaal accompagné d’une longue lettre dans laquelle il explique ses intentions à l’acteur.

« J’avais besoin d’une relation créative en tant que réalisateur et j’avais besoin de créer une relation avec un acteur afin de penser, ensemble, au jeu, à la réalisation et à tout le processus de création d’un film. Je crois que Jake ressentait le même besoin », expliquera ensuite Denis Villeneuve dans les pages de The Hollywood Reporter. L’acteur invite le réalisateur à prendre un café et les deux hommes passent leur rendez-vous à parler « de cinéma et de vice », confiera le cinéaste.

Getty Images / AFP

Si le tournage d’Ennemi – que Denis Villeneuve qualifie de « film expérimental » – débute en mai 2012, il sait déjà qu’il va réaliser Prisonniers, dont le tournage va s’amorcer à l’automne après des années de reports – le nom de Leonardo DiCaprio avait circulé pendant un moment. Hugh Jackman est déjà pressenti pour le rôle du père dont l’enfant a été kidnappé, mais il reste à choisir l’acteur qui incarnera le détective chargé de l’enquête... qu’il propose tout naturellement à Jake Gyllenhaal.

« Nous nous sommes tellement amusés pendant Ennemi, nous étions inspirés et nous avions développé une telle relation que je me suis dit que ce serait une bonne idée que Jake soit dans Prisonniers, expliquera Denis Villeneuve dans les pages de Movies.ie. J’avais besoin de sa créativité, j’avais besoin que son imaginaire envahisse le rôle du détective. »

Prisonniers est d’abord présenté au prestigieux Festival du film de Telluride le 30 août 2013 et est interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis en raison de la violence de plusieurs scènes. Le cinéaste retourne alors en salle de montage afin d’obtenir une cote « R », c'est-à-dire que les moins de 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Le long métrage est ensuite projeté au Festival international du film de Toronto, où il bénéficie d’un buzz impressionnant avant de prendre l’affiche, d’engranger 122,1 millions $ pour un budget de production de 46 millions $ et de récolter une nomination aux Oscars. La carrière américaine de Denis Villeneuve est lancée.

Et ce n’est pas fini...

Dès la tournée de promotion de Prisonniers, le réalisateur québécois ne cache pas qu’il a d’autres projets en vue. « J’ai deux ou trois projets sur la table et il faut que je décide rapidement lequel je vais faire en premier. Mais je suis très attiré par la science-fiction en ce moment », dira-t-il en entrevue.

La science-fiction, c’est évidemment L’arrivée, avec Amy Adams et Jeremy Renner, dont il commencera le tournage en juin 2015... après un détour par Sicario, tourné à l’été 2014, au Nouveau-Mexique, avec Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio del Toro. Et les deux longs métrages seront nommés aux Oscars !

Blade Runner 2049 – au budget d’environ 180 millions $ – suivra, prélude à Dune, dont Denis Villeneuve a dit récemment qu’il pourrait bien s’agir d’une trilogie.