Comment choisir une assurance maladie pour animaux?

En un clic sur internet, on réalise qu’il existe plusieurs compagnies qui offrent de l’assurance maladie pour animaux. Laquelle choisir ? Voici une série de critères à évaluer et de choix à faire avant de souscrire. Oui, il faut magasiner son assurance.

La semaine derrière, je vous ai raconté toute l’histoire de la maladie et de l’hospitalisation de Gandalf, mon propre chat, afin de démontrer l’importance de souscrire à une assurance maladie pour vos animaux dès leur adoption, ou, du moins, de considérer cette option.

Cependant, il existe une panoplie de compagnies qui offrent de telles assurances : Costco, Desjardins, CAA-Québec, Pet Secure, Pets Plus Us, etc. De quoi y perdre son latin ! Alors, voici ce qu’il faut savoir au minimum avant de choisir une protection ou une autre.

En général (mais pas toujours...), les compagnies offrent plus d’une option (ou régime) de protection. Il faut donc se renseigner sur ce qui est couvert : est-ce que l’assurance couvre uniquement les accidents ou est-ce qu’elle inclut aussi les maladies qui pourraient se développer au cours de la vie de l’animal ? Certaines assurances peuvent aussi couvrir des frais de soins préventifs ! Vous avez donc un choix à faire ici.

Ensuite, il faut connaître le montant maximum qui sera couvert annuellement (ou par événement, selon le cas). Par exemple, l’assurance pourrait couvrir un montant maximum de 5000 $, 7500 $ ou 15 000 $ annuellement. Vous vous doutez bien que plus vous prendrez d’options, plus le coût mensuel de votre assurance sera élevé, mais pensez-y bien...

Les frais vétérinaires d’urgence en cas d’accident ou de maladie sont aussi en hausse.

Par exemple, les frais vétérinaires requis pour un chat qui fait un blocage urinaire, une condition urgente et douloureuse, peuvent varier entre 2000 $ et 4000 $, voire plus, s’il y a des complications.

Pour un chiot hospitalisé pour une infection de parvovirus, les frais vétérinaires pourraient grimper bien plus haut et tendre vers les 10 000 $. Il faut donc que le montant de couverture soit en accord avec les frais vétérinaires actuels. Il faut aussi vérifier quels sont les frais vétérinaires qui seront couverts (frais pour le diagnostic, les traitements, la prise en charge, les suivis, etc.).

Les conditions

Il faut aussi se renseigner sur la franchise annuelle à débourser et la coassurance. La franchise annuelle est généralement autour de 100 $. Elle peut varier, car elle est basée sur l’espèce animale (chat, chien, etc.) l’âge de l’animal, sa race, etc. La coassurance (la quote-part) est le pourcentage de la facture que vous devrez assumer vous-même. Ce pourcentage varie (10 %, 20 %, 30 %, etc.) selon l’espèce animale, l’âge et la race de l’animal assuré et ses conditions de santé préexistantes. Donc, lors d’une réclamation, vous aurez une franchise à payer puis, sur le reste admissible, vous devrez débourser un pourcentage et l’assurance couvrira le reste. Autrement dit, l’assureur ne rembourse qu’un certain pourcentage des frais vétérinaires.

Il faut aussi se renseigner sur les conditions d’admissibilité comme par exemple, le fait que vous devrez vous assurer que votre animal soit examiné annuellement par un vétérinaire et que ses vaccins soient bien à jour.

Finalement, vérifiez bien toutes les exclusions et les limitations.

Certaines conditions médicales peuvent être exclues en raison de la race de l’animal, de sa génétique, ou de maladies préexistantes. Il faut donc bien lire le contrat et ne pas hésiter à demander des précisions à l’assureur pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

♦ Selon le site de l’Association des médecins vétérinaires du Québec, au Canada, en 2022, le coût mensuel moyen pour une prime d’assurance contre les accidents uniquement était de 16,48 $ pour les chats et de 20,64 $ pour les chiens. Pour les primes couvrant les accidents et les maladies, le tarif mensuel moyen était de 35,62 $ pour les chats et 67,83 $ pour les chiens.