Comportements changés: une femme manque à l’appel depuis trois jours à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) demande l’aide du public pour retrouver une femme dans la trentaine portée disparue depuis mercredi.

Sarah Cormier, 31 ans, a été vue pour la dernière fois le 20 septembre dernier alors qu’elle quittait son domicile. Selon les informations des autorités, elle se déplacerait à pied ou à vélo. De plus, elle se promènerait souvent sur le bord des berges.

«Ses proches craignent pour sa sécurité, car ils ont observé des changements dans son comportement dernièrement», a fait savoir le SPL par voie de communiqué.

Mesurant 1m75 (5pi 9 po) et pesant 100 kg (220 lb), la femme de race blanche s’exprime en français. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon et un manteau gris ainsi qu’un sac sport noir.

Quiconque détenant de l’information sur la disparition de Sarah Cormier peut contacter la police au 911 en mentionnant le dossier LVL 230922-080. Il est également possible de le faire de façon confidentielle via la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636).