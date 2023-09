Connaîtrons-nous une autre flambée des prix des matériaux de construction?

Au cours des dernières années, le prix des matériaux de construction a connu de nombreuses fluctuations. Après des hausses vertigineuses faisant augmenter le prix des propriétés de 25 % à 30 %, il a connu une forte baisse, à la grande satisfaction des consommateurs.

L’effet de la pandémie

Tandis que plusieurs entreprises, dans le secteur des services particulièrement, ont été obligées de cesser temporairement leurs activités, de nombreux travailleurs ont été contraints de demeurer à leur domicile, bénéficiant de l’aide financière de l’État. Ils avaient donc à leur disposition temps et liquidité. Dans ce contexte, plusieurs se sont lancés dans les travaux de rénovation.

L’effet de cet accroissement soudain de la demande de matériaux a fait diminuer les stocks, tout en mettant beaucoup de pression sur les chaînes d’approvisionnement qui fonctionnaient au ralenti, étant donné le confinement dans les pays producteurs, dont la Chine et les États-Unis. Résultats : pénuries dans plusieurs secteurs et hausses des prix.

Autres facteurs à prendre en compte

Pour construire, on recourt au bois d’œuvre, certes, mais également à de nombreux produits fabriqués avec des métaux en provenance de marchés internationaux, dont l’acier d’armature, l’aluminium, le cuivre, le nickel et l’étain.

Le prix et les disponibilités de ces métaux sont sujets aux bouleversements qui surviennent sur le plan international. « Lorsque la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine, précise Jean-Philippe Cliche, économiste principal à l’ACQ (Association de la construction du Québec), le prix de l’acier a grimpé de 75 % en deux jours. Le prix de toutes les ressources naturelles a augmenté et, graduellement, on les voit diminuer. »

Réaction des entrepreneurs

Lorsque les prix ont monté en flèche, les entrepreneurs qui avaient signé des contrats avec des clients se sont retrouvés dans une fâcheuse position. Pour ne pas construire à perte, ils devaient négocier des ajustements avec les clients qui, parfois, n’étaient pas très réceptifs à leur demande. Pour se protéger contre toutes ces fluctuations de prix, les entrepreneurs intègrent de plus en plus une clause d’ajustement de prix dans leur soumission.

Dans un avenir prévisible

« Les prix sont revenus sensiblement au même niveau qu’avant la pandémie, affirme Marc Santerre, conseiller Sénior Matériaux, chez RONA Knowlton. La situation dans laquelle nous sommes à l’heure actuelle, c’est que les fournisseurs éprouvent des difficultés à s’approvisionner. De plus, comme partout dans l’industrie de la construction, ils manquent de main-d’œuvre, les temps d’attente sont beaucoup plus longs, tant pour avoir le service que pour obtenir les produits et matériaux. »

Conclusion

Auparavant, la notion de mondialisation des marchés était quelque peu théorique, intangible. Mais voilà qu’elle s’avère bien réelle et nous frappe de plein fouet.

« C’est clair que nous allons vivre dans une époque où les fluctuations de prix vont être plus fréquentes, affirme M. Cliche, de l’ACQ, où la volatilité des marchés est élevée. Il y a actuellement beaucoup d’incertitude et une forte tension mondiale. Si la Russie attaque d’autres pays, si la Chine envahit Taïwan, cela déclencherait une guerre en Asie, alors le Japon serait impliqué... Tout cela pourrait provoquer beaucoup de spéculation sur les marchés et les prix pourraient fluctuer énormément. »

Jusqu’à maintenant, les projections pour l’année qui vient laissent croire à une stabilisation, si rien ne vient brouiller les cartes. Profitons-en ! Si vous avez des projets de travaux en tête, ne tardez pas. Passe à l’action pendant que les vents sont favorables !

Conseils