Deux morts dans des incendies en Sicile, 700 touristes évacués d'un hôtel

Deux personnes sont décédées vendredi à la suite d'incendies de forêt dans le nord de la Sicile, où un hôtel hébergeant 700 touristes a en outre été évacué durant quelques heures, ont indiqué des responsables de protection civile et des médias.

Une femme de 42 ans est morte après avoir tenté de sauver ses chevaux à Cefalú, à l'est de Palerme, a annoncé vendredi soir la protection civile italienne. Elle était accompagnée de son père et de ses frères, mais a été possiblement désorientée par la chaleur et la fumée, avant de glisser dans un ravin.

Un homme de 68 ans est également décédé après avoir fui sa maison en flammes près de Balestrate, à l'ouest de Palerme, a indiqué samedi l'agence de presse italienne Ansa.

Environ 700 clients de l'hôtel Costa Verde, près de Cefalú, ont été évacués vers une salle de sport locale vendredi en fin de journée, mais ils ont pu regagner leur hébergement vers 2 heures du matin samedi une fois le danger des incendies écarté, a aussi précisé l'agence Ansa.

Des pluies sont prévues à partir de samedi pour plusieurs jours, de quoi aider le travail des pompiers très actifs dans la nuit de vendredi à samedi dans tout le nord de la Sicile.