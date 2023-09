Narcissique, colérique, surdoué et visionnaire : Elon Musk multiplierait les dons de sperme pour son projet de peupler la planète Mars

Considéré par plusieurs comme étant parmi les hommes les plus controversés de la planète, le richissime homme d’affaires Elon Musk ne cesse de faire parler de lui. Cette fois, c’est une nouvelle biographie qui vient de paraître, signée Walter Isaacson, dans laquelle on découvre un homme non seulement aux ambitions incom-mensurables, mais aussi un homme narcissique, imbu de sa personne, dépourvu d’humanisme et impitoyable envers ses employés, qui souhaite conquérir Mars pour la peupler de sa progéniture.

N’allez pas croire qu’Elon Musk n’a que des défauts. En lisant sa nouvelle biographie, on constate qu’il est très intelligent en plus d’être créatif, visionnaire et travaillant, pour ne pas dire un bourreau de travail, ce qui explique en partie le fait qu’il est devenu l’homme le plus riche du monde. Néanmoins, ce sont davantage ses nombreux défauts qui ressortent de cet ouvrage. Si l’on rend hommage à ses triomphes, ses nombreux scandales sont aussi révélés.

Photo fournie par les Éditions Fayard

C’est que l’auteur à succès Walter Isaacson vient de faire paraître un livre de près de 700 pages sur cet homme appelé à aller toujours plus loin. Pour ce faire, il a suivi pendant deux ans Elon Musk dans ses bureaux, a assisté à ses réunions, l’a suivi dans ses usines en plus de l’interviewer pendant de nombreuses heures. Il a bien évidemment aussi interrogé ses employés, collègues et concurrents. Sur le plan plus personnel, il a également rencontré ses proches, amis et anciennes conquêtes amoureuses afin d’écrire une biographie des plus objectives.

Enfant terrible

Très tôt, les parents d’Elon Musk ont remarqué qu’il n’était pas un enfant comme les autres. Terriblement doué, il lit deux livres par jour, dont des encyclopédies, il construit des fusées miniatures dans son garage et même un jeu vidéo.

Photo fournie par les Éditions Fayard

À 13 ans, il reçoit 500 $ pour la vente de son jeu. S’il est surdoué, il est terriblement seul et vit dans une bulle imaginaire. Selon Musk, il serait atteint du syndrome d’Asperger.

Après le divorce de ses parents May et Errol, il choisit de son plein gré de vivre avec son père en Afrique du Sud, là où il a grandi. Pourtant, son père lui rend la vie difficile, lui infligeant constamment des blessures émotionnelles, le traitant d’idiot. De plus, il n’est pas populaire à l’école en raison de son caractère, il se fait tabasser par ses camarades au point de se retrouver à l’hôpital.

C’est le livre de science-fiction, Le guide galactique qui l’a le plus marqué dans son enfance : « Ce guide m’a aidé à sortir de ma dépression existentielle », a affirmé Elon Musk.

Si, durant son enfance, il est victime d’intimidation et de harcèlement à l’école, il prendra sa place un peu plus tard au point où ses amis le qualifient d’enfant terrible. À 17 ans, il défie l’autorité de son père, qui le menace de lui couper les vivres, pour aller étudier à Toronto.

Sa mère mannequin, originaire de la Saskatchewan, lui facilite la tâche pour l’obtention de sa citoyenneté canadienne, tremplin pour poursuivre ses études aux États-Unis.

Son tempérament colérique s’amplifie à mesure que sa fortune grandit. « Il devient furieux quand ses employés ne répondent pas à ses attentes, prêt à les humilier s’ils lui résistent », raconte un proche de Musk.

Sauver l’humanité

Certes, Elon Musk est habité par le goût du risque, et ce, même si cela lui fait perdre quelques millions.

L’homme derrière PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink et maintenant X, (anciennement Twitter) est complexe, d’autant plus qu’il se qualifie de super-héros. D’ailleurs, à ce sujet, il se qualifie sans gêne de sauveur de l’humanité, car sa réelle mission à ses yeux est de sauver l’humanité.

« Si je ne prends pas de décisions, nous mourrons », a déclaré Elon Musk en évoquant notre civilisation qui s’effondre en raison des changements climatiques et du faible taux de natalité.

Sa conquête de l’espace est devenue sa principale mission de vie, alors qu’il déplore la lenteur de la NASA.

Avec une fortune personnelle évaluée à près de 270 milliards $ US, il a assez d’atouts dans son jeu pour s’amuser. Concevoir des fusées lui rappellerait son enfance, alors qu’il prenait plaisir à fabriquer des modèles réduits. Et c’est d’ailleurs ce qu’il aime le plus : s’amuser.

Sa progéniture

Parmi les faits les plus inusités sur Elon Musk, on apprend que l’homme d’affaires n’hésite pas à faire don de sperme, voulant que le plus grand nombre d’enfants soient génétiquement les siens. L’idée : peupler Mars et même d’autres planètes de mini-Musk.

Elon Musk compte à ce jour dix enfants vivants connus (un est décédé à l’âge de 10 semaines) avec quatre femmes différentes.

Un livre riche en propos des plus captivants que l’on a du mal à mettre de côté.