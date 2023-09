Entraves près du pont Pierre-Laporte : Trafic monstre à Québec

Des travaux près du pont Pierre-Laporte provoquent du trafic monstre à Québec depuis samedi matin.

Dès 7h, de nombreux automobilistes ont commencé à emprunter l’infrastructure reliant Québec et Lévis. Or, en raison de travaux sur le pont Risi situé juste avant le pont Pierre-Laporte, la circulation refoulait sur cinq kilomètres. Ainsi, il fallait environ 30 minutes pour passer d’une rive à l’autre en direction sud.

8:45 - Pont Laporte très congestionné pour sortir de la ville ce matin. Vaut mieux prendre le pont de Québec #pontrisi pic.twitter.com/U4qKw8BlXv — edithhammond (@edithhammond) September 23, 2023

«On a commencé à voir de la congestion dès les premières heures du matin. Plus on avance dans la journée, plus il y en a évidemment. Les temps de parcours sont affichés sur le réseau pour aider les usagers de la route à prendre de bonnes décisions», a expliqué Émilie Lord, porte-parole du ministère des Transports (MTQ), en entrevue avec TVA Nouvelles.

En début d'après-midi, Transport Québec a informé via sa page Québec 511 sur le réseau social X que le temps d'attente était maintenant de 40 minutes pour le pont Pierre-Laporte. La patience était aussi de mise pour se rendre sur la rive-sud en empruntant le pont de Québec avec un temps de passage évalué à 35 minutes.

🚧TRAVAUX pont Risi – Axe du #PontPierreLaporte vers la Rive-Sud À partir de #HenriIV sud, congestion à boulevard du Versant-Nord, ⏱️temps de parcours : 40 minutes par pont Pierre-Laporte / 35 minutes par pont de Québec

À partir de #Duplessis sud, congestion à chemin des… — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) September 23, 2023

Travailler avec différents partenaires

Puisqu’il s’agit d’une situation exceptionnelle pour la région de Québec, le MTQ a ouvert un centre de coordination des mesures d’urgence. Ainsi, avec divers partenaires, dont la SQ, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CISSS de Chaudière-Appalaches.

«Depuis ce matin, on a la congestion, on a eu des véhicules en panne, etc. On a aussi à prendre des décisions pour s’assurer qu’on a la meilleure fluidité dans tous les axes», a précisé Patrick Houle, directeur général par intérim au MTQ pour la région de Chaudière-Appalaches.

- Avec la collaboration de Louis Deschênes