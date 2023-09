Faut-il engager un inspecteur en bâtiment pour toutes les étapes de la rénovation?

Peu de consommateurs le font. Pourtant, ils s’épargneraient bien des tracas ou des inquiétudes : ils devraient engager un inspecteur en bâtiment lorsqu’ils font des rénovations.

• À lire aussi: 12 conseils pour réussir ses rénovations

• À lire aussi: 8 rénovations pour diminuer votre prime d’assurance

• À lire aussi: Connaîtrons-nous une autre flambée des prix des matériaux de construction?

Dès que votre chantier de rénovation démarre, vous devriez dénicher un inspecteur en bâtiment. Le même que celui qui va passer au peigne fin la maison d’un futur acheteur.

« Ça devrait être un réflexe pour toute personne qui s’engage dans des travaux importants », explique André Dumont, connu sous le nom de l’Inspecteur D.

« On n’engage pas un inspecteur pour la pose de carreaux, le remplacement d’armoires de cuisine, de petits travaux de plomberie ou d’électricité, ajoute-t-il. Mais dès qu’on touche à la structure, l’isolation, le toit, si on abat des murs ou si on effectue un agrandissement, ça s’impose. »

Pourquoi faire affaire avec un inspecteur ? Avant tout pour s’enlever du stress.

Un inspecteur en bâtiment permet de s’assurer que les travaux sont effectués selon les meilleures pratiques et qu’ils respectent le code du bâtiment. Les inspecteurs ne visent pas une conformité absolue : les travaux doivent surtout être effectués en cherchant à atteindre de manière raisonnable les objectifs du code du bâtiment.

Zizanie ?

Les entrepreneurs n’aiment généralement pas que leurs clients engagent des inspecteurs. Ils associent cette démarche à un manque de confiance. Si vous signifiez votre intention, à l’étape des soumissions, qu’ils auront à composer avec un inspecteur, il y a toutes les chances qu’ils refusent le contrat ! Mieux vaut les mettre devant le fait accompli.

« Plusieurs entrepreneurs le prennent avec un grain de sel, reprend M. Dumont. Certains apprennent même des choses ou aiment se faire confirmer qu’ils travaillent bien. »

Plusieurs propriétaires qui effectuent des travaux majeurs ou un agrandissement travaillent avec un technologue, un architecte ou un ingénieur. Un inspecteur en bâtiment peut collaborer avec ces professionnels.

Concrètement, si on s’apprête à dépenser de 300 000 $ à 500 000 $ pour son chantier, ajouter une facture d’inspection de 2000 $ ne change pas grand-chose à votre budget... Mais elle permet d’éliminer bien des soucis.

Conseils

• Évitez de vous contenter d’une seule visite au milieu ou à la fin du chantier, même si c’est peut-être moins cher (environ 800 $). Il est plus avantageux de prévoir trois ou quatre visites, notamment lorsque la structure est complétée ou avant que l’entrepreneur ne pose le plâtre. Ces visites durent rarement plus de 30 minutes, mais c’est assez pour détecter ce qui cloche.

• Établissez dès le début du chantier, avec l’inspecteur, un programme contenant les étapes clés et les visites sur le chantier. Fournissez la liste des travaux prévus au contrat ainsi que les plans.

• Un inspecteur remet généralement un rapport comprenant recommandations, croquis et photos ou vidéos.