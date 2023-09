Floride : un alligator de 14 pieds se promène avec un corps dans sa gueule

Un alligator de près de 14 pieds a été abattu après avoir été aperçu avec un corps humain dans sa bouche à Largo, en Floride.

C’est aux alentours de 13h45 vendredi que les policiers ont été appelés à intervenir à l’angle de la 134e avenue Nord et de la 121e rue Nord, a indiqué le bureau du Sheriff du comté de Pinellas dans un communiqué.

À leur arrivée sur les lieux, les autorités ont tué l’animal – de 13 pieds et 8,5 pouces précisément – et l’ont sorti de l’eau où ils ont finalement retrouvé les restes d’un adulte.

«Le bureau du médecin légiste procédera à une autopsie pour déterminer la cause et [les circonstances entourant] le décès. Lorsque l’identification du défunt sera déterminée et que les plus proches parents auront été informés, elle sera communiquée via une alerte aux médias», a précisé la police locale .

L’événement a eu lieu près du parc Ridgecrest où il y a un lac de cinq acres, selon le média local Spectrum Bay News 9.

«Plusieurs de mes voisins étaient ici et ce sont eux qui m’ont parlé de l’alligator. Pendant que nous étions ici, nous avons entendu un coup de feu. Je suppose qu’ils ont tué [l’animal]», a mentionné une résidente du secteur Jennifer Dean qui précise qu’il y a beaucoup d’alligator dans le coin, mais qu’elle n’en avait jamais vu un aussi gros.

Pour JaMarcus Bullard, qui passait par là, la scène était impressionnante. «Je pouvais dire qu’il y avait un corps dans sa bouche, alors j’ai commencé à enregistrer», a dit celui qui a alerté les pompiers.