Je n’ai pas terminé mon secondaire

Le médaillé d’or olympique en ski de bosses Jean-Luc Brassard est natif de Salaberry-de-Valleyfield. Aujourd’hui, avec son épouse, Shana, ses enfants, Grey et Ciel, il demeure dans la maison familiale de ses parents où il a grandi à Grande-Île, près de Valleyfield.

Son épouse se lève tous les matins avec un sourire aux lèvres et bras levés vers le ciel en déclarant : « une autre belle journée nous attend ». Il ne craint pas de dire que ses enfants sont choyés de pouvoir compter sur une mère si merveilleuse. Il me soulignait que souvent les hommes comme lui craignent de reconnaître le rôle que leur conjointe joue dans leur vie. Il a réalisé que Shana l’a fait descendre de son piédestal d’athlète et devenir un meilleur homme et un bon père de famille.

L’émission L’univers des sports t’a initié au ski de bosses.

J’étais dans la roulotte de la famille avec mes amis au Mont-Avila et nous regardions la compétition de ski de bosses à la télévision. Le ruban d’enregistrement de cette émission je le possède encore, cependant, il est extrêmement usé dû aux nombreuses fois que je l’ai regardé. Mon premier professeur était ce fameux ruban d’enregistrement.

Ta sœur t’a influencé.

Ma sœur Anne-Marie participait à des compétions de ski de bosses et elle voulait que je tente l’expérience. Elle a réussi, car pendant plusieurs années, je passais mes hivers sur les pentes de ski et j’enlevais mes bottines de ski seulement une fois dans la voiture lors de mon retour à la maison.

Le sport t’empêchait de faire de mauvais coups.

Le sport m’a permis de partager de bons moments avec mes camarades de classe. Le sport m’a appris à devenir une meilleure personne. Sauf une fois.

Michel Rochefort, de Valleyfield, a joué un rôle important dans ta vie.

Michel était un professeur d’école, mais non pas le mien. Il travaillait étroitement avec mon père pour le développement des sports dans les municipalités. Il m’a initié au baseball même si je ne jouais pas au baseball. Il dirigeait la formation des Petites Ligues qui a participé au Championnat du monde à Williamsport. J’assistais aux matchs de la saison régulière avec mon père au parc Sauvé.

Le plus beau souvenir de ta jeunesse.

Il n’y a rien de plus chaleureux et émotionnel dans ma vie que les moments où mon père avait l’habitude de se lancer à la balle avec moi le long de la rivière ou dans un champ.

La famille allait voir les Expos.

Nous n’avions pas les moyens d’aller voir le Canadien. Nous partions de la maison avec mon père au volant vers le Stade olympique pour aller voir les Expos. Lors de notre retour, ma sœur et moi dormions dans l’hatchback jusqu’à la maison. Je venais de voir mes héros.

Qui étaient tes héros ?

Warren Cromartie, Tim Raines qui volait des buts, Andre Dawson qui frappait des circuits et le dernier et non le moindre, Gary Carter. Pour moi, ce sont mes légendes tout comme les Anciens Canadiens pour plusieurs autres.

Guy Lafleur a une place spéciale dans ta vie.

Tout d’abord, j’ai été intimidé par l’aura qu’il dégageait jusqu’au jour où j’ai appris à connaître ses passions autres que le hockey dans la vie. Il avait les mêmes que moi. Nous parlions de voyages et des endroits que nous avions visités. La beauté des paysages, du haut de son hélicoptère, et moi, du haut d’une montagne.

Tu n’as pas terminé ton école secondaire.

Je venais d’une école qui comptait à peine 300 étudiants. Soudainement, il y avait tellement de jeunes autour de moi au Collège Notre-Dame. Ils ont diagnostiqué que j’avais la phobie de l’école. Je n’ai pas pu terminer mon secondaire.

Quelle a été la réaction de tes parents ?

Mon père Jean et ma mère Jeanne-D’Arc sont des enseignants de carrière. Il n’était pas question que je sois puni, plutôt ils ont tenté de comprendre cette phobie qui m’envahissait. Leur réaction m’a permis de poursuivre une vie saine malgré le fait que je n’ai jamais terminé mes études.

Quelle est la suite de l’influence de tes parents ?

Après une compétition, c’était plus important pour eux que je m’amuse. Avec mes problèmes scolaires, ils ont trouvé le temps pour m’aider à améliorer mes maths et autres matières. Ils voulaient que je découvre les villes et villages tout près des sites de mes compétitions.

Tu as appris ton anglais dans les remontées mécaniques.

Je regrettais de ne pas avoir été plus attentif dans mes cours d’anglais. Au début, la personne à mes côtés me demandait mon nom et je lui répondais « Thank you ».

Tu aimais écouter les athlètes raconter leur vie.

Le patineur de vitesse Gaétan Boucher était un modèle à suivre après ses succès olympiques. Écouter les Langlois, Larouche ainsi que mon père et un ami de mon père qui m’a bien aidé, Ted Dumaine, c’était une source historique du monde du ski de bosses.

Quelle personne a lancé ta carrière internationale ?

Je venais de gagner la Coupe du monde au Mont-Gabriel et nous célébrions ma dernière victoire et compétition. Je n’avais pas les moyens financiers pour poursuivre ma carrière. Le journaliste du Journal de Montréal Mario Brisebois s’est approché de moi pour m’inviter à rencontrer une personne dans le corridor... Rodger, tu es en train de me faire pleurer et je ne m’attendais pas du tout à ma réaction. [Courte pause, puis, avec une voix tremblante et les larmes qui coulent toujours.] Un homme d’affaires s’approche de moi et il me donne 1000 $. Si ce n’était pas pour cet homme, je n’aurais jamais pu poursuivre ma carrière et gagner une médaille olympique. Merci beaucoup à monsieur Bernard Trottier, le propriétaire de Bernard Trottier Sports.