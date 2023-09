Jessica Chastain et Katherine Levac magnifiques sur les tapis rouges

Plusieurs événements la semaine dernière ont alimenté les tapis rouges aux quatre coins de la planète.

Le magazine Vogue a donné le coup d’envoi à la semaine de la mode de Londres en organisant un énorme défilé et une ode à la théâtralité de la culture britannique ; une foule de stars ont soutenu la soirée-bénéfice de la Fondation Kering; le Festival international du film de Toronto (TIFF) a vu son lot de stars; Tiffany & Co. ouvrait une nouvelle boutique en grande pompe; et un look spectaculaire a illuminé les MTV Video Music Awards. À Montréal, on a aussi eu droit à une soirée glamour alors que les personnalités de la télévision se sont réunies pour le gala des prix Gémeaux. Quelques-unes d’entre elles avaient sorti le grand jeu et leurs looks s’insèrent parmi les tenues marquantes de la semaine.

Jessica Chastain

La pose de trois quarts prise par Jessica Chastain permet de bien apprécier les insertions de losanges de teintes froides le long de la latérale de cette robe Armani Privé.

Tom Daley

Le plongeur olympique Tom Daley y est allé pour une silhouette originale à la soirée Vogue World London. Sous son complet gris décoré de paillettes, il avait glissé une camisole asymétrique, un look griffé Fendi.

Sofia Carson

Habituée aux robes volumineuses en tulle, voilà que Sofia Carson a pris une autre direction en craquant pour une création de paillettes télescopées bleu électrique du designer Alexandre Vauthier. La robe était agrémentée d’une cape et de cuissardes assorties.

Katherine Levac

L’humoriste Katherine Levac a opté pour une robe pailletée chocolat aux lignes simples de la marque 16Arlington.

Emilia Clarke

Emilia Clarke a opté pour une création tout en délicatesse des ateliers Dior qui donne l’impression que la robe est retenue du pourtour d’un soutien-gorge.

Nicole Kidman

Nicole Kidman a tenté une approche qui diffère de son esthétisme minimaliste habituel alors qu’elle a choisi une robe « méduse » bleu ciel de Balenciaga pour la soirée de la Fondation Kering venant en aide aux femmes violentées.

Julia Garner

L’actrice Julia Garner tend vers les créations surprenantes, comme cette robe vernie cramoisie de Gucci dont le décolleté est la naissance d’un bouquet de fleurs.

Catherine Trudeau

La griffe Norma Kamali a revisité le combo chemise et jupe longue. Le volume des manches, la jupe matelassée taille haute et la couleur miel sont tous des éléments qui ont permis à la comédienne Catherine Trudeau de se hisser parmi les belles des prix Gémeaux.

Anya Taylor-Joy

Lors de l’ouverture de la nouvelle boutique Tiffany & Co. à Omotesando au Japon, Anya Taylor-Joy semblait avoir choisi cette robe Del Core car elle se mariait parfaitement au nom de la marque en cursive. Le péplum sinueux faisait penser à un papillon ou une fleur d’orchidée. Magnifique !

Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache

Le plus beau couple des Gémeaux était celui composé de Lou-Pascal Tremblay, arborant un complet à double boutonnage légèrement brillant confectionné sur mesure par Sartorialto, et de Marina Bastarache qui s’était glissée dans un nouvel achat de la boutique Ssense, une robe Lado Bokuchava.

LOOK DE LA SEMAINE

Sienna Miller

On n’annonce plus sa grossesse subtilement. Beyoncé et Rihanna ont établi une nouvelle norme que Sienna Miller a interprétée à son tour. Pour la soirée du Vogue, c’est vêtue d’une chemise froncée et d’une jupe drapée ivoire de Schiaparelli qui encadrent son ventre qu’est apparue l’actrice britannique.