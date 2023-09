Justin Trudeau, haineux en chef du Canada, devrait cesser d’insulter les Canadiens qui ne pensent pas comme lui!

Mercredi, des milliers de Canadiens ont manifesté contre l’imposition de la théorie du genre à l’école.

Ils ne s’opposaient pas à l’homosexualité, et ne manifestaient pas contre les gais et les lesbiennes, comme l’a odieusement soutenu La Presse Canadienne, qui a fabriqué une fausse nouvelle.

Ils s’opposaient à ce qu’on enseigne aux enfants que leur identité sexuelle leur a été assignée de manière autoritaire et arbitraire à la naissance, alors qu’il s’agit simplement d’une donnée anatomique et biologique.

Manifestants

Ils s’opposaient à l’idée qu’on pousse les enfants à transformer leurs questionnements naturels sur la vie et le monde en questionnements sur leur « identité de genre », ce qui relève, fondamentalement, d’une entreprise de déstabilisation psychique pour les pousser à se définir comme non binaires – c’est-à-dire comme des individus étrangers au masculin et au féminin.

Ils s’opposaient à ce qu’on normalise l’usage des termes « iel » et « celleux », dans les écoles, qui viennent à la fois déstructurer leur connaissance du français et leur compréhension du monde.

Ils s’opposaient à ce qu’on fasse croire aux enfants qu’un homme peut être enceint.

Je sais, certains « experts » universitaires expliquent que la critique de la théorie du genre est conspirationniste. Elle serait même d’extrême droite.

Parlons franchement : ces experts sont des charlatans.

Le pire était toutefois dans le comportement de Justin Trudeau.

Citons-le.

« Que ce soit clair : la transphobie, l’homophobie et la biphobie n’ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fermement cette haine et ces manifestations, et nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes 2ELGBTQI+ à travers le pays – vous êtes valables et appréciés. »

Genre

Justin Trudeau a donc assimilé la critique raisonnable de cette théorie à de la haine.

On appelle cela cracher au visage des Canadiens.

Cette semaine, le haineux en chef avait un nom : Justin Trudeau.