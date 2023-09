La Bourse... c’est dur sur le « mental » !

Pour ne pas déprimer, ça prend un sacré bon degré de tolérance aux risques. Sans cette tolérance, les épargnants non aguerris risquent de craquer et de tout liquider sur un coup tête.

Alors qu’à la fin de juillet dernier la Bourse affichait de solides gains après sept mois, voilà qu’une portion importante de ceux-ci se sont envolés lors du déprimant mois de septembre.

Les grands indices nord-américains ont sensiblement reculé entre la fin juillet et ce jeudi, lendemain de l’annonce d’une autre hausse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (FED) d’ici la fin de l’année. Ce qui pousserait possiblement ledit taux directeur jusqu’à 5,75 %.

Voici les reculs boursiers enregistrés depuis 1 mois 1⁄2 : le S&P/TSX de la Bourse de Toronto (-4,0 %) ; le Dow Jones des 30 grandes sociétés industrielles américaines (-4,2 %) ; le méga-indice S&P 500 de la Bourse de New York (-5,6 %) ; l’indice des multinationales de la haute technologie NASDAQ (-8,0 %).

QUE SE PASSE-T-IL ?

L’annonce de cette « éventuelle » augmentation du taux directeur de la FED a eu pour effet de faire augmenter le rendement des obligations négociées sur le marché obligataire. Par voie de conséquence, cela a plombé les actions des sociétés cotées en Bourse.

Il faut savoir que plus les taux montent, plus le rendement d’intérêt des obligations, des certificats de placement garanti (CPG) et autres dépôts bancaires devient alléchant pour les investisseurs.

Au fil de la hausse des taux d’intérêt, nombre d’investisseurs préfèrent miser de plus en plus sur ce genre de placements à revenu d’intérêt relativement élevé et ce, au détriment des actions négociées à la Bourse, dont plus particulièrement les actions des sociétés de croissance.

Autre élément majeur qui affecte négativement la Bourse : l’actuel niveau élevé des taux d’intérêt exerce d’énormes pressions à la baisse sur la rentabilité des entreprises.

Tout le surplus de dépenses en frais d’intérêt sur les emprunts qu’entraîne la hausse des taux affecte évidemment à la baisse les bénéfices des sociétés.

Le but de l’augmentation des taux directeurs des banques centrales étant de ralentir l’inflation et la croissance économique, il va sans dire que les entreprises vont être forcément touchées, tant sur le plan de leurs volumes d’affaires que sur le plan des bénéfices.

Plus la FED resserre sa politique monétaire, plus les États-Unis risquent de sombrer dans une récession. Ce que personne ne souhaite, évidemment. Je vous rappelle que lors des dernières récessions, la Bourse avait royalement planté.

Après avoir revu ses prévisions économiques, la FED a indiqué que les taux resteraient élevés au cours de l'année prochaine. Comme autre « douche froide » sur la Bourse, c’en est toute une !

PERSPECTIVES PESSIMISTES

À la Financière Banque Nationale (FBN), les perspectives boursières sont vraiment pessimistes.

Dans le Mensuel boursier de septembre, les économistes Stéphane Marion, Matthieu Arseneau et Alexandra Ducharme visent le niveau des 19 000 points comme « Cible » à atteindre lors du dernier trimestre 2023 pour le S&P/TSX de la Bourse de Toronto. Si leurs prévisions s’avèrent exactes, il faudra s’attendre à un autre recul de 4 % par rapport au niveau actuel.

Pour le plus grand indice boursier au monde, le S&P 500 de la Bourse de New York, les économistes de la Financière BN prévoient un recul jusqu’au niveau des 4000 points. On parle ici d’une baisse potentielle de 8 % par rapport au niveau actuel de l’indice.

Croisons les doigts pour que les prévisions de la FBN ne se matérialisent pas !

BILAN 2023 DES MARCHÉS BOURSIERS

PLACEMENTS À REVENU D’INTÉRÊT