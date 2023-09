Voici l'humoriste Martin Matte en cinq photos qui rappellent de beaux souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Changement de carrière

Photo d’archives

Martin, 26 ans, en 1996. Après avoir décroché son diplôme d’humoriste, il se faisait connaître peu à peu. Deux ans plus tôt, il avait fait un changement de carrière radical. Diplômé en administration, il s’était inscrit à l’École nationale de l’humour au grand désespoir de son père pour qui il travaillait à l’entreprise familiale de portes et fenêtres de Laval.

Premier trophée

Photo d’archives

Lors du premier gala Les Oliviers, en 1999. Martin qui était présent à la radio et à la télé n’avait pas encore présenté son premier spectacle. On lui décernera malgré tout le trophée Révélation de l’année. Il recevra un grand nombre de nominations et trophées en carrière, toujours avec la même candeur et le même sourire franc.

Succès phénoménal

Photo d’archives

En 2003, il y a 20 ans ! Martin, alors qu’il présentait son premier one-man-show Histoires vraies, au Théâtre St-Denis. La tournée se terminera l’année suivante dans un Centre Bell bondé, après plus de 250 000 billets vendus. Il jouait également à l’époque, Bruno, l’un des personnages de la comédie télé Caméra Café, à TVA.

Son idole

Photo d’archives

Magnifique accolade entre Martin et Yvon Deschamps, lors du gala hommage à ce dernier, en 2007, à Juste pour rire. Dès sa jeune enfance, Martin admirait ce grand comique sans toujours comprendre ses blagues, puisque ses parents écoutaient ses monologues à répétition. Il était loin de se douter qu’un jour, il exercerait le même métier.

Famille télévisuelle

Photo fournie par TVA

En 2014, le public découvrait la « conjointe » de Martin, Julie Le Breton et leurs enfants Charles William Ross et Émilie Bierre dans Les beaux malaises.

Concepteur, co-auteur et co-producteur de la série de TVA, le comédien sera comblé avec des cotes d’écoute de près de deux millions de téléspectateurs dès la première saison.