La politique de Trudeau avec l’Inde: naïve, improvisée, mal centrée et influençable

La récente crise entre le Canada et l’Inde révèle plusieurs faiblesses de la politique étrangère canadienne. Cette politique paraît improvisée, naïve, mal centrée et influençable. Les accusations que Justin Trudeau a lancées contre l’Inde sont très graves. Sans preuve, les propos du premier ministre du Canada équivalent à de la diffamation. Quand sortira-t-il ces preuves ? Par ailleurs, si les services de renseignements indiens ont bel et bien commandité un assassinat politique en sol canadien, ce qui semble probable, comment le Canada peut-il encore espérer entretenir une coopération en profondeur avec un tel pays ? Et puis, que valent les accusations des dirigeants indiens qui estiment que le Canada est en train de devenir un havre pour les terroristes ? Si Trudeau a essayé de désamorcer une crise, c’est raté. Il a plutôt présidé à un horrible gâchis.

1) Pourquoi la déclaration de Trudeau paraît-elle improvisée?

En accusant les services secrets indiens d’avoir assassiné un Canadien en sol canadien, Trudeau attaquait indirectement le premier ministre indien. Ce dernier va se retrouver en élections dans près de 6 mois. Pourquoi Trudeau a-t-il choisi de révéler cette information maintenant ? Est-ce parce qu’il craignait qu’elle coule aux médias ? Mais alors, si les journalistes lui avaient posé une question à ce sujet, pourquoi ne pas penser à dire qu’il attendait les résultats de l’enquête policière ? Et si l’enquête est terminée, pourquoi ces résultats ne sont-ils pas encore publics ? En cherchant à éviter une crise, Trudeau en a provoqué une encore plus profonde. Il tente à présent de calmer le jeu. Mais il semble n’avoir eu aucune idée de la tempête qu’il déclencherait. C’est de l’improvisation.

2) Pourquoi le gouvernement Trudeau est-il naïf ?

Trudeau ne semble pas avoir saisi la dynamique ultranationaliste et ultrareligieuse que Modi entretient pour se faire réélire. La popularité de Modi se renforce grâce à son soutien d’un hindouisme intolérant face à l’islam, au christianisme, et bien entendu aux sikhs. Ajoutons que les sikhs, qui en raison de leur culture guerrière étaient abondamment utilisés par la police britannique, sont restés stigmatisés en raison de leur collaboration. Or, comme l’a montré le voyage de Trudeau en Inde en 2018, la politique canadienne à l’égard de l’Inde est très influencée par les près de 800 000 sikhs qui vivent au Canada. Dans les circonstances, Modi ne peut que se méfier du gouvernement Trudeau.

3) L’Inde constitue-t-elle un bon partenaire pour les démocraties ?

Les tendances autoritaires de Modi sont dangereuses pour la démocratie indienne. Modi utilise les tribunaux pour faire emprisonner ses opposants et il est en train de fonder un culte de la personnalité. L’Inde et le Canada ont cependant besoin l’un de l’autre dans la mesure où la Chine poursuivra sa politique agressive pour remplacer les États-Unis dans le monde. En ce sens, la stratégie canadienne indopacifique qui repose en bonne partie sur l’Inde paraît fragile et mal centrée.

4) Que valent les accusations de l’Inde contre le Canada ?

Pour le gouvernement Modi, quiconque encourage la partition de l’Inde, comme le font plusieurs sikhs, est un terroriste. Pour le gouvernement canadien, seuls ceux qui soutiennent le recours à la violence séparatiste sont des terroristes. Mais l’influence des sikhs sur la politique étrangère canadienne souligne le problème que pose désormais l’influence politique trop forte de diverses minorités au Canada.

5) Que montre cette crise ?

Cette crise montre que la compréhension de Trudeau de la politique étrangère reste superficielle.