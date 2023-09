Adepte de la cryonie, le milliardaire Robert Miller veut revivre après sa mort

L’homme d’affaires Robert Miller vient de vendre son entreprise Future Electronics Inc. pour 5 G$ CA alors qu’il fait face à des allégations, qu’il rejette, d’avoir abusé de mineures pendant 20 ans. La médiatisation de son affaire ramène sous la loupe le fait que le montréalais de 80 ans est un adepte de la cryonie.

Il veut que sa dépouille mortelle soit congelée afin de pouvoir revenir à la vie quand les avancées scientifiques le permettront. Dans un article de 2014, le magazine Forbes rapportait qu’il soutenait Alcor Life Extension Foundation, un centre de cryonie, ou cryogénisation, à but non lucratif.

Plusieurs personnalités, dont la « m’as-tu-vue » Paris Hilton et le cofondateur de PayPal Peter Thiel vont aussi confier leur corps à Alcor dans l’espoir de ressusciter.

Photo AFP

La Fondation a une équipe d’urgence prête à intervenir pour congeler le cadavre d’un de ses membres dès que sa mort est médicalement certifiée.

L’équipe d’intervention d’Alcor plonge immédiatement le cadavre dans un bain de glace. On lui injecte de l’héparine afin que son sang ne coagule pas pendant son transfert vers les installations d’Alcor, à Scottsdale en Arizona.

Le cadavre est ensuite placé sur un appareil qui fait circuler le sang et maintient l’oxygénation. Un cryoprotecteur agit comme antigel pour éviter que tissus et organes se transforment en cristaux de glace pendant la congélation. Le corps est placé tête en bas dans un récipient d’azote liquide, ses cellules en hibernation.

Ses adeptes voient la cryoconservation comme un moyen de vaincre la mort, mais des scientifiques affirment qu’elle n’est rien d’autre qu’une pseudoscience, qui donne de faux espoirs de vie éternelle par la technologie plutôt que la religion.

Un tribunal dit oui à la cryoconservation

En novembre 2016, une Anglaise de 14 ans a demandé que son corps soit cryoconservé après sa mort, espérant qu’un jour une thérapie serait trouvée pour son cancer. Sa mère y était favorable, mais son père s’y est opposé. Le tribunal a finalement donné raison à la mère. L’affaire a divisé la communauté scientifique britannique.

Le Pr Clive Coen, spécialiste en neurosciences du King’s College de Londres, s’est opposé à la décision de la Haute Cour d’autoriser la cryoconservation de la jeune fille. Il est allé jusqu’à demander l’interdiction de la cryoconservation afin qu’on ne profite pas de la vulnérabilité de personnes affligées par leur mort inéluctable ou celle d’un être aimé.

Le spécialiste de la cryobiologie Ramon Risco a déclaré au journal The Guardian que d’ici cinq à dix ans, les recherches auront progressé au point de faire revivre de petits mammifères congelés dans l’azote liquide : « Il est très risqué de dire que quelque chose est impossible en science ou en technologie au 21e siècle ».

Le mythe de la tête congelée de Walt Disney

Qu’en est-il de la légende hollywoodienne selon laquelle la tête de Walt Disney a été congelée après sa mort en 1966 et conservée dans un local secret à Disneyland ?

Diane, la fille du producteur, réalisateur et scénariste, a déclaré en 1972 : « Il n’y a absolument aucune vérité selon laquelle mon père, Walt Disney, souhaitait être congelé. Je doute que mon père n’ait même jamais entendu parler de cryogénisation. »

Walt Disney a été incinéré deux jours après sa mort et inhumé en présence de sa femme, de ses filles, de leurs maris et de leurs enfants. L’urne contenant ses cendres se trouve au cimetière Forest Lawn de Glendale en Californie.

Photo fournie par Disney

Congeler aussi son chat ou son chien

Chez Alcor, votre corps peut être conservé par cryogénisation pour quelque 200 000 $ US, ou 80 000 dollars pour seulement la tête. Le corps le plus âgé entreposé est celui d’une femme de 101 ans, tandis que le plus jeune n’a que 2 ans. Le 12 janvier 1967, le psychologue James Bedford a été la première personne à subir une cryoconservation. Son corps congelé repose toujours à la Fondation.

Alcor compte près de 2000 membres, dont plus de 170 sont conservés par cryogénisation. Pour une centaine d’entre eux, seule la tête a été congelée. Des dizaines de corps d’animaux de compagnies de participants sont également préservés.

La cryogénisation est considérée comme une expérience scientifique pour laquelle les gens font volontairement don de leur corps et de leurs organes. Les organisations de conservation par cryogénisation ne pourraient donc être tenues responsables si elles ne parviennent pas à réanimer leurs clients. Alcor a des concurrents privés aux États-Unis, en Angleterre et en Russie.