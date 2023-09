Les augmentations de fraudes de cartes de crédit inquiètent

Le nombre de fraudes de cartes de crédit est en augmentation, selon les dernières données d’Equifax, ce qui n’étonne pas les experts.

Éric Parent, président-directeur général d’Eva Technologies, se dit «pas du tout surpris, parce que les criminels sont de plus en plus organisés et les banques ne font pas grand-chose pour aider».

Notre expert expose les facteurs de risques à surveiller.

Le premier enjeu de sécurité, selon lui, est la facilité avec laquelle les clients peuvent se procurer une carte de crédit.

«Si on regarde le dossier de quelqu’un qui a déjà 2, 3 cartes de crédit, pourquoi est-on capable d’aller facilement en chercher une quatrième, une cinquième, une sixième?»

Il juge «ridicule» les pratiques désuètes encore utilisées à ce jour pour obtenir une carte de crédit.

«Quand on va faire une demande pour une carte de crédit, ça repose encore sur de l’information complètement ridicule : date de naissance, numéro d’assurance sociale», des informations exposées à plusieurs reprises lors de brèches.

Il soulève d’autres enjeux de sécurité comme: «pourquoi est-on capables de demander une carte de crédit dans un kiosque en carton dans un Walmart? C’est ridicule».

Selon M. Parent, «on devrait être obligé de se déplacer dans une banque» afin de prouver son identité.

Qui paye?

Il estime que la problématique persiste en raison du manque de conséquences et de sanctions envers les dirigeants des banques.

Le consommateur est celui qui paye la note.

Après une fraude, le client peut être vu comme une personne à risque, «malgré qu’il ne l’est pas».

«La banque n’est pas si affectée que ça lorsqu’il y a une fraude. Oui, elle a perdu de l’argent, mais c’est le citoyen, la victime qui devra fournir un effort» qui pourrait s’échelonner sur plusieurs mois ou plus d’un an.

Pour l’institution financière, les gains de nouveaux clients sont «plus intéressants» que les pertes.

Solution miracle?

«Ça pourrait se régler rapidement si on mettait en place des pénalités personnelles aux dirigeants des institutions financières quand ils émettent une carte de crédit frauduleuse. Du jour au lendemain, ça serait un miracle!»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.