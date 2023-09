«Casse-tête» de la pénurie d’enseignants: les congés de maternité en hausse chez les profs

Dans les écoles, les enseignantes au ventre rond sont de plus en plus nombreuses : le nombre de congés de maternité a augmenté de 20 % depuis cinq ans, une réalité qui contribue au « casse-tête » de la pénurie de profs, indiquent des acteurs du réseau scolaire.

• À lire aussi: Plus de 1000 postes d’enseignants vacants deux semaines après la rentrée

Les données du ministère de l’Éducation sont sans équivoque : en 2021, on dénombrait 3752 congés de maternité, comparé à 3152 en 2017.

La hausse du nombre de congés de maternité est d’ailleurs plus rapide que l’augmentation du nombre d’enseignants dans le réseau scolaire au cours de la même période (+13 %).

« C’est une bonne nouvelle de voir que nos familles québécoises vont s’agrandir, mais c’est sûr que ça a un impact. Ça fait partie du casse-tête », affirme Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement.

La situation n’a rien d’étonnant puisqu’avec les nombreux départs à la retraite, les écoles accueillent davantage de jeunes enseignantes, souligne la FQDE.

Le réseau scolaire reste par ailleurs un « milieu très féminin », rappelle M. Prévost, puisque près de 80 % du personnel enseignant sont des femmes.

Il n’est désormais pas rare de voir dans les écoles des enseignantes embauchées pour remplacer une collègue en congé de maternité qui doit elle-même être remplacée à son tour, à la suite d’un test de grossesse positif.

Retraits préventifs

Au casse-tête des remplacements pendant les congés de maternité s’ajoute en effet celui des retraits préventifs, plus répandus au primaire en raison des risques de contracter la cinquième maladie (aussi appelée érythème infectieux), qui circule surtout chez les enfants âgés de 5 à 14 ans.

À la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), on affirme que les écoles réaffectent, lorsque c’est possible, les enseignantes à d’autres tâches sans risque pour leur grossesse, comme de la planification ou de la correction.

Les enseignantes à risque de subir des gestes de violence sont aussi généralement réaffectées ou renvoyées à la maison.

Dans le réseau scolaire, on souligne toutefois que le mode de financement actuel est loin d’encourager les écoles à faire des efforts pour réaffecter les enseignantes enceintes.

Celles qui sont en retrait préventif à la maison sont rémunérées par la CNESST, alors que celles qui sont réaffectées sont payées par leur centre de services, qui doit alors aussi payer le salaire de sa remplaçante. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi, selon nos informations, plusieurs enseignantes sont renvoyées à la maison sans possibilité de réaffectation.

Ce mode de financement représente en effet « un des enjeux » du programme actuel, reconnaît Maxime Dionne, directeur adjoint aux ressources humaines à la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

En hausse depuis la pandémie

Depuis la pandémie, la proportion d’enseignantes enceintes en retrait préventif a par ailleurs considérablement augmenté.

En 2019, environ la moitié des profs au ventre rond étaient à la maison pendant leur grossesse, un chiffre qui a grimpé à 76 % en 2021 en raison de la COVID-19, précise le ministère de l’Éducation.

Or cette proportion devrait diminuer au cours des prochains mois puisque l’Institut national de santé publique vient de dévoiler, au début septembre, de nouvelles recommandations pour les milieux de travail concernant les femmes enceintes, indique Maxime Dionne.

« Ça va venir donner une plus grande flexibilité au niveau de la réaffectation. On a bon espoir de revenir à ce qu’on connaissait par le passé », indique-t-il, tout en précisant que « la santé et la sécurité » des travailleuses enceintes « resteront toujours la priorité ».