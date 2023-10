Les profs masculins plus nombreux dans les écoles québécoises

Après avoir été en déclin pendant de nombreuses années, la proportion d’hommes qui enseignent dans les écoles québécoises est maintenant en augmentation : on en compte 3200 de plus qu’il y a cinq ans, si bien que les profs masculins représentent désormais 21,5 % du personnel enseignant.

En 2017-2018, cette proportion était plutôt de 20,7 % dans les écoles publiques, un chiffre qui est en légère, mais constante remontée depuis (voir détails plus bas).

Isabelle Plante, professeur au département de didactique à l’UQAM, se réjouit de cette « tendance à la hausse » qui semble indiquer un « renversement » de la situation même si la remontée demeure « ténue », du moins pour l’instant.

« C’est intéressant, peut-être que les efforts qui ont été faits au cours des dernières années commencent enfin à donner des résultats », affirme cette experte des différences de genre à l’école.

Beaucoup de travail a été fait auprès des jeunes dans les dernières années pour contrer les stéréotypes de genre, ce qui a pu contribuer à renverser la vapeur, avance-t-elle.

Égide Royer, psychologue et expert en matière de réussite scolaire, estime de son côté que la pénurie d’enseignants, qui a ouvert les portes des écoles à des profs non qualifiés ayant des profils plus variés, pourrait avoir incité davantage d’hommes à se lancer dans l'enseignement.

Quelles que soient les raisons, il demeure que les enseignants masculins, en particulier auprès des enfants plus jeunes, demeurent une denrée rare : on en retrouve environ 15 % au primaire, comparé à 37 % au secondaire.

Trois profs masculins en sixième année

Ils sont toutefois particulièrement recherchés – et appréciés – dans plusieurs écoles. À l’école primaire Saint-Joseph, à Montréal, la directrice adjointe, Claude Lamothe, se réjouit d’avoir réussi à recruter trois hommes pour ses trois classes de sixième année.

« À la fin du primaire, c’est particulièrement intéressant, parce que les enfants ont eu pour la plupart de leur parcours des femmes comme enseignantes. C’est une nouvelle façon de fonctionner pour eux, alors je trouve ça riche à tous les niveaux », dit-elle.

L’apport au sein de l’équipe-école est aussi indéniable, ajoute-t-elle. « Leur vision est parfois différente, alors ça brasse des choses et ça amène ailleurs », ajoute Mme Lamothe.

L’un de ces enseignants, Jonathan Riverin, a fait ses études en enseignement de l’art dramatique avant de choisir de devenir titulaire de classe au primaire. « Je voulais prendre le temps de développer une vraie relation avec mes élèves », dit-il.

Contrairement aux idées souvent véhiculées, il n’y a toutefois pas de données qui indiquent que les profs masculins favorisent la réussite des garçons, tient à préciser Isabelle Plante. « Cet effet-là n’est absolument pas prouvé », dit-elle.

Mais il est important d’avoir des enseignants qui représentent une diversité, qu'elle soit de genre, d’origine, d’âge ou autre, ajoute-t-elle. « Ça donne un meilleur reflet de la société », indique Mme Plante, qui trouve que la progression constatée dans les dernières années est « encourageante ».

« L’objectif, c’est d’abord d’avoir de bons enseignants, dit-elle. Il est désolant d’avoir si peu d’hommes en enseignement parce que l’on se prive potentiellement d’excellentes personnes enseignantes. »

Proportion d’hommes en enseignement

Dans les écoles primaires et secondaires publiques

2017-2018 : 20,7 %

2018-2019 : 20,9 %

2019-2020 : 21,1 %

2020-2021 : 21,3 %

2021-2022 : 21,5 %

Depuis cinq ans

À la maternelle : stable à 2,3 %

Au primaire : de 14,7 % à 15,9 %

Au secondaire : de 35,3 % à 36,6 %

Source : Banque de données des statistiques officielles sur le Québec