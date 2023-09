Les Remparts bataillent mais s'inclinent

Après avoir gagné le tout dernier match de la saison 2022-2023, les Remparts ont perdu leur premier de 2023-2024, samedi soir.

Les hommes d'Éric Veilleux ont baissé pavillon par la marque de 5-3 face au Drakkar de Baie-Comeau, au centre Vidéotron.

Les choses avaient plutôt bien débuté pour les hommes d'Éric Veilleux puisque Pier-Étienne Cloutier avait marqué dès la deuxième minute de jeu, mais le Drakkar avait ensuite répliqué avec quatre buts en 4 min 41 s avant la fin de la deuxième période, profitant notamment d'un but chanceux, le troisième, que le gardien Louis-Antoine Denault aurait probablement voulu revoir. Malgré une poussée des Remparts par la suite, ils ont été incapables de surmonter ce déficit.

« J'ai aimé notre match, à part le petit relâchement de dix minutes où ils ont été capables de capitaliser. Ça aurait été très facile de baisser les bras et d'arrêter de jouer, mais ça été le contraire. »

Denault se replace

Parlant de Denault, le gardien de 6 pi 7 po s'est repris de belle façon par la suite. Après avoir cédé quatre fois sur les neuf premiers tirs du Drakkar, il a été parfait sur les 21 tirs suivants.

« J'ai adoré son match, totalement. Il a fait des arrêts-clés qui nous ont gardé dans le match en deuxième période. »

Dans les gradins, on pouvait voir des centaines de chandails « Denault », mais pas aux couleurs des Remparts. Les nombreux chandails jaunes étaient ceux de l'Académie Saint-Louis, l'école qui a développé le grand gardien de but. Près de 500 personnes s'étaient déplacés pour encourager la fierté du programme.

« Je ne sais pas comment grande est son école, mais il y avait du monde en masse ! On savait où ils étaient et c'est le fun pour lui. C'est une belle expérience », a assuré Veilleux.

De son côté, Denault n'a pas caché avoir ressenti de la nervosité en première période. Après tout, le mandat était important pour lui, soit de remplacer le gardien de but no. 1 de l'équipe, Quentin Miller, à son tout premier match dans la LHJMQ et ce, devant des centaines de personnes venues l'encourager.

« J'étais stressé au début. C'était la plus grosse foule devant laquelle j'ai joué et je voulais vraiment bien paraître donc ç'a m'a joué dans la tête un peu. En général, je pense que j'ai bien joué. [...] Après la première période, Liz [l'entraineur des gardiens de buts Pascal Lizotte] est venu me voir et on a parlé un peu. Il m'a dit d'avoir du fun, de me concentrer et de revenir dans ma game. C'est ce que j'ai fait. »

Un message aux vétérans

S'il a louangé son gardien de but ainsi que l'effort global de ses joueurs, Veilleux n'a pas caché son insatisfaction face au travail de certains vétérans. Sans les nommer, il a assuré que certains se devaient d'être meilleurs qu'ils l'avaient été samedi.

« Le niveau de compétition va devoir être plus élevé. [...] En avantage numérique, on n'a pas fait grand chose. On a eu une chance en fin de troisième, on perdait par un but et nos joueurs-clés étaient là. C'est là que tu peux te donner une chance de remporter des matchs. Notre avantage numérique a été très vanille, comme on dit. Il va sûrement y avoir des changements demain [dimanche].

« On n'a pas respecté la game »

Dans le camp du Drakkar, l'entraineur-chef Jean-François Grégoire repartait de Québec sans être totalement satisfait de la prestation de son équipe malgré la victoire.

« Ils ont travaillé plus fort que nous. [...] Ceux qui doivent prendre charge, je trouvais qu'ils trichaient. Ils se sont dits que les Remparts avaient gagné les coupe Memorial l'an dernier et donc qu'ils avaient perdu beaucoup de joueurs. Tu ne peux pas manquer de respect à la game et c'est ce qu'on a fait en coupant les coins ronds. »