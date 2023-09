L’investisseur futé: combien est-ce que je paie en frais pour mes placements?

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent.

Bien peu d’investisseurs sont capables de dire combien ils paient par année en frais pour la gestion de leurs placements. Normal, il y en a tellement !

Les frais grugent vos rendements, et par conséquent, ils freinent la croissance des sommes d’argent que vous investissez en vue de votre retraite ou d’un projet.

« Chaque dollar payé en frais est un dollar de rendement en moins », rappelle l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site web. Cette calculatrice l’illustre bien.

Faisons donc le tour des différents frais qui existent dans le monde de l’investissement.

1. Les frais de gestion des fonds

Tous les fonds communs de placement et les fonds négociés en Bourse (FNB) ont des frais de gestion. Ils s’expriment en pourcentage de la somme investie et sont déduits des rendements. Ils comprennent notamment les frais de gestion des placements, de supervision et d’administration du fonds. Au Canada, ils oscillent de 0,03 % pour certains FNB indiciels jusqu’à environ 1,5 % pour des fonds communs gérés activement.

2. Les frais d’exploitation des fonds

Ces frais comprennent notamment les coûts liés à la production des documents financiers, à l’évaluation des placements, à la vérification comptable et aux services de garde des titres. Avec les frais de gestion (point no 1) et les taxes, ils font partie du ratio des frais de gestion (RFG), l’indicateur de base pour évaluer le coût d’un fonds commun ou d’un FNB. Au Canada, les RFG vont de 0,06 % pour certains FNB indiciels jusqu’à environ 2,75 % pour les fonds communs les plus coûteux.

3. Les frais d’opérations

Beaucoup moins connus, les frais d’opérations couvrent le coût des transactions effectuées par le gestionnaire du fonds. Ils sont généralement très faibles (0,00 % ou 0,01 %), mais ils peuvent atteindre

0,25 % dans certains cas. Attention: ils ne sont indiqués que dans le document intitulé «Aperçu du fonds» ou «Aperçu du FNB».

4. Les commissions de suivi

Certaines catégories de fonds communs de placement, notamment la « série A » généralement offerte aux petits investisseurs, facturent des « commissions de suivi » qui sont ensuite versées à la firme pour laquelle travaille votre conseiller financier. Il s’agit donc d’une forme de rétribution pour les services de celui-ci. Les commissions de suivi peuvent atteindre de 0,5 % à 1 %, par année, de la valeur des sommes investies. De tels frais n’existent pas pour les FNB.

5. Frais d’acquisition et de rachat

Certains fonds communs de placement prélèvent des frais d’acquisition lorsque vous y investissez pour la première fois. Ces frais sont déduits de votre placement initial. De plus, certains fonds communs prélèvent des frais de rachat lorsque vous vendez des parts. Heureusement, les frais de rachat sont interdits pour les placements faits dans des fonds communs depuis le 1er juin 2022. Autre bonne nouvelle : les FNB sont exempts de ces détestables frais !

6. Les honoraires

Certains conseillers financiers, plus particulièrement ceux qui gèrent des portefeuilles importants, facturent des honoraires annuels qui sont calculés en pourcentage de la valeur de l’actif sous gestion. Ces honoraires, qui peuvent s’élever de 0,5 % à 2 %, couvrent les conseils, la gestion des placements et les services de planification financière. Ils remplacent les frais de transaction et les commissions. Les honoraires tendent à diminuer (en pourcentage) avec l’accroissement de la taille du portefeuille.

7. Les commissions de courtage

La plupart des courtiers facturent des commissions pour l’achat et la vente d’actions et de FNB – et pour l’achat de fonds communs. Celles-ci varient de 7 $ à 10 $ par transaction. Depuis 2021, Banque Nationale Courtage directe (BNCD) et Disnat (Desjardins) ont éliminé ces commissions, ce qui fait toute une différence pour les investisseurs actifs.

8. Les frais de compte

La plupart des plateformes d’investissement en ligne facturent des frais d’administration – généralement 100 $ par année. Ceux-ci sont toutefois de 0 $ si vous détenez au moins 15 000 $ (Disnat) ou 20 000 $ (BNCD).

9. Les frais de conversion

Si vous avez un compte en dollars américains, votre courtier se rémunérera lorsque vous y transférerez de l’argent à partir de votre compte en dollars canadiens. Ces frais cachés varient de 1 % à 2 % de la valeur de la transaction.

Soulignons que depuis quelques années, les firmes financières sont tenues de vous envoyer, une fois par année, un « Rapport annuel des frais et de la rémunération ». Celui-ci doit comprendre l’ensemble des frais de compte, des frais de transaction, des honoraires, des commissions de suivi et des frais d’achat payés pendant l’année. En 2026, on y ajoutera les divers frais liés aux fonds. Si vous avez un compte en dollars américains, votre courtier se rémunérera lorsque vous y transférerez de l’argent à partir de votre compte en dollars canadiens. Ces frais cachés varient de 1 % à 2 % de la valeur de la transaction.

Avez-vous des suggestions de sujets pour cette chronique? Écrivez-moi: sylvain.larocque@quebecormedia.com