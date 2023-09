Marcher et se recueillir au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

Tout récemment, un ami de longue date me confiait ses impressions sur le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, à Chertsey. « Ce n’est pas un attrait comme un autre à visiter. C’est un endroit sacré où il y a eu des guérisons miraculeuses. »

Son commentaire m’a étonné, lui qui ne fréquente pas l’église depuis des lustres et qui passe beaucoup de temps à regarder des documentaires à caractère scientifique sur YouTube.

Ce qui m’a aussi étonné, c’est que le sanctuaire se trouve en montagne et que c’est ouvert à tous. Dire que je n’en avais jamais entendu parler même si je suis allé souvent à Chertsey.

Comme j’ai pu le constater lors de mon passage, il s’agit en fait d’un lieu pour se recueillir dans le calme et marcher, un chemin pédestre joignant des sentiers et menant à six chapelles.

Découverte du site

Photo fournie par Alain Demers

À l’entrée, une haie de drapeaux de plusieurs pays borde le chemin. Haïti, la France, les États-Unis... Comme quoi, on souhaite la bienvenue à des pèlerins de toutes origines.

Après un pique-nique au pied de la montagne, Marie et moi avons fait une brève halte à la petite chapelle Notre-Dame de Bethléem puis emprunté un court sentier le long du lac Beaulne.

Le trajet mène à un lieu de recueillement en forêt, où se trouve une petite grotte aménagée abritant la Vierge Marie. Au pied de la statue, coule une source aussi aménagée. Des pèlerins attribuent à cette eau un pouvoir de guérison.

D’une chapelle à l’autre

Photo fournie par Alain Demers

En revenant au chemin principal qui monte graduellement, nous sommes passés d’une chapelle à l’autre en faisant une halte dans chacune d’elles. La plus ancienne a été construite en 1945.

Aucune n’est pareille, mais toutes sont magnifiquement préservées. Selon la chapelle, on s’émerveille devant les vitraux, on allume un lampion ou on s’étonne de la sobriété des lieux.

Bon à savoir

Pour vous retrouver, consultez la carte des sentiers apparaissant sur des panneaux rudimentaires à certaines intersections sur le chemin principal. Comme il y a des pentes, assurez-vous d’être bien chaussé.

LE SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-CŒURS

Chapelles : 6 dont 5 anciennes

Chemin pédestre et sentiers en forêt

Chemin de croix en montagne

Aire de pique-nique

Abri des pèlerins

Pèlerinage prévu : le samedi, 7 octobre

https://smrdc-chertsey.com/

Cueillir des pommes bios

Certifié par Ecocert Canada, le verger de l’île Saint-Bernard, à Châteauguay, est ouvert à l’autocueillette. On y retrouve 15 variétés de pommes. Les visiteurs sont invités à apporter leurs propres sacs réutilisables.

►www.ilesaintbernard.com

Randonnée et salsa au Cabanon

Les randonneurs au parc des Sept-Chutes à Saint-Zénon peuvent loger à l’Auberge Le Cabanon. Le 30 septembre aura lieu une soirée tropicale avec l’école de danse Salsa Tropicale... Chambres à partir de 130 $.

►www.aubergelecabanon.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.