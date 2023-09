Petite réflexion antimoderne sur le tourisme

Croyez-moi, cher lecteur, si je vous dis que je vous retrouve avec un plaisir renouvelé.

Je rentre de deux petites semaines de vacances en Sicile, une terre rugueuse, sauvage, magnifique, chargée d’histoire et de blessures.

J’avais envie, pour nos retrouvailles, de parler d’autre chose que de notre vie politique.

Plongez

J’ai beaucoup voyagé, dans toutes sortes de conditions, depuis les nuits gratuites et dangereuses dans les parcs, quand j’étais jeune, jusqu’au confort bourgeois de mon âge mûr.

J’ai la faiblesse de penser que j’en connais un bout sur les façons de tirer un profit maximal de l’expérience, tout en reconnaissant que tous n’ont pas les mêmes goûts, le même tempérament, ni, bien sûr, le même budget.

Chaque voyage renforce mes convictions fondamentales, fondées à la fois sur mes expériences et mon observation des autres.

Je suis convaincu, absolument convaincu que les voyages les plus enrichissants sont ceux dans lesquels on embrasse pleinement la différence de l’endroit visité au lieu de vouloir reproduire nos habitudes de chez nous.

Vous êtes en Italie ? Vivez comme les Italiens, adoptez les horaires des Italiens, mangez comme les Italiens, divertissez-vous comme les Italiens.

Les pâtes ne sont jamais un plat principal. Il n’y a pas de beurre aux tables. Il n’y a pas de café filtre à volonté. C’est important ?

Sortez de votre zone de confort, sortez de votre bulle. Soyez curieux. N’ayez pas peur. Au restaurant, vous ne savez pas ce qu’est ce plat ? Prenez-le !

Si vous voulez vivre comme chez vous, pourquoi sortir de chez vous ?

Si vous vous ennuyez, c’est vous le problème, pas l’endroit.

Bien des gens se magasinent sur internet des billets d’avion et du logement. Ils pensent souvent avoir trouvé des « deals ».

Erreur ! Il y a certainement des aubaines occasionnelles sur les billets d’avion, mais jamais sur le logement. Si vous payez pas cher (par rapport au coût de la vie dans ce pays), ça ne vaut pas cher, je vous le garantis.

Le vrai truc pour sauver de l’argent, c’est de vivre comme les locaux. Eux connaissent les restaurants avantageux, souvent bien cachés, qui ne sont jamais ceux avec un menu traduit en six langues et à côté des lieux célèbres.

Inversement, si vous dépensez beaucoup, vous créez une barrière entre vous et les locaux.

Vingt mots d’italien et un grand sourire ouvriront toutes les portes. Plongez !

Surtout, ne voyagez pas avec le nez dans votre téléphone.

Ces applications peuvent traduire un mot ou trouver une adresse, mais mes plus beaux souvenirs de voyage sont toujours, systématiquement, les imprévus qui forcent à improviser.

Beauté

L’écrivain et voyageur Sylvain Tesson disait :

« Depuis 20 ans qu’il y a la mutation digitale, depuis que des écrans se sont mis entre nous et le monde, je n’ai absolument pas l’impression qu’ils aient fait progresser le charme, la beauté, le mystère et l’intensité et la profondeur de la vie. Au contraire. »

Qui peut lui donner tort ?