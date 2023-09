Plus de 2000 emplois disponibles à souvent plus de 30$ l’heure en aérospatiale

Alors qu’un certain ralentissement se pointe à l’horizon à cause du nombre de postes vacants qui vient de chuter sous les 200 000 au Québec, l’industrie aérospatiale en plein boum cherche à pourvoir plus de 2000 postes payants, en fin de semaine, lors d’une foire à Saint-Hubert.

« Tu commences en sortant à 80 000 $ ou 90 000 $ », sourit Samuel Desroches, 23 ans, étudiant en maintenance d’aéronef à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) de Saint-Hubert, qui se décrit comme « la plus importante maison d'enseignement collégial en aérotechnique au monde ».

« Mon voisin de 80 ans a travaillé dans les moteurs d’avion. Ça et d’autres éléments m’ont poussé à m’intéresser au secteur », poursuit celui qui travaillait dans un entrepôt d’IKEA avant de faire le virage aéro.

Photo Francis Halin

« On est encore dans une pénurie incroyable », souffle Dany Gagnon, vice-président de Chrono, qui organise aujourd’hui et demain une foire d’emplois avec manèges et camions de bouffe de rue pour attirer les familles dans son coin, à Saint-Hubert.

Gestionnaire de flotte à 54 $ l’heure, technicien d’entretien d’aéronef à 53 $ l’heure, spécialiste de la paye à 38 $ l’heure... les bons emplois ne manquent pas, assure-t-il (voir tableau plus bas).

« La demande augmente, mais on n’arrive pas à fournir la main-d’œuvre nécessaire », se désole Dany Gagnon, qui veut attirer les talents.

Au Journal, Karine Fournier, directrice de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM), ressent elle aussi l'engouement : « L’industrie s’arrache nos élèves », résume-t-elle.

Photo fournie par l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal

En l’espace d’à peine un an, les inscriptions de son école ont bondi de 58 %, ou 128, passant de 220 élèves à plus de 348 en ce moment. Le défi est désormais d’être capable d'embaucher les enseignants pour pouvoir accélérer la cadence.

Montage de structures (de 22 $ l’heure à 44 $ l’heure), montage mécanique en aérospatiale (de 32 $ à 45 $ l’heure), montage de câbles et circuits (de 25 $ l’heure)... les salaires moyens des diplômes d'études professionnelles (DEP) sont alléchants.

« On a plus de 30 000 postes à complet d’ici dix ans dans le secteur », affirme-t-elle.

Chez Bombardier, plus de 500 postes sont à pourvoir au Québec.

« Les plus grands besoins sont au niveau de l’ingénierie, de l’assemblage d’avion et de la mécanique prévol. Nous avons également beaucoup d’opportunités d’emploi dans notre équipe d’approvisionnement », détaille Marie-Andrée Charron, aux communications de l'entreprise.

« C’est reparti l’aéronautique »

Chez les sous-traitants, on voit également le mouvement qui reprend de l’altitude après des années pandémiques douloureuses, qui ont laissé des séquelles dans les ateliers d'usinage.

« On sent que c’est reparti l’aéronautique. Ça avait été affecté par la pandémie, mais la pente est ascendante », observe Carmine Zanni, conseiller en chaîne d’approvisionnement chez Sous-traitance industrielle Québec (STIQ).

« Les fabricants de composants d’aéronefs ont besoin de machinistes, de soudeurs et d’assembleurs », illustre-t-il.

Chez la PME québécoise d’usinage de pièces aérospatiales Nétur, de Saint-Hubert, le boulot n'a jamais manqué. La porte est toujours ouverte pour les techniciens compétents.

Photo Francis Halin

« Le milieu reste bouillonnant. Certaines compétences sont toujours très recherchées », conclut sa directrice des ressources humaines Karin Boivin.

