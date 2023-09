Zombies, ours drogué et fin du monde : voici une série et quatre films qui marient l’horreur et l’humour

L’union entre l’horreur et la comédie n’est pas naturelle. Hémoglobine et rire ne vont pas de pair. Pourtant, des créateurs osent susciter l’effroi et provoquer l’hilarité à quelques secondes d’intervalle. Résultat : leurs productions se démarquent.

Scream Queens

Photo fournie par 20th Century Fox Television

À l’école, faire partie d’une bande peut être attirant. Encore faut-il savoir dans quoi on s’embarque lorsqu’on choisit un groupe... Celles qui composent la sororité la plus en vogue de l’Université de Wallace – menée par une Emma Roberts sûre d’elle – vont devoir composer avec un quotidien loin d’être rose. C’est que le diable lui-même a décidé de faire la peau à chacune des jeunes femmes. À l’horreur dont le spectateur est témoin s’ajoutent une dose d’humour noir et une part de mystère. Un trio efficace et somme toute assez menaçant.

> 2 saisons sur Disney+

Shaun et les zombies

(V.A. Shaun of the Dead)

Photo fournie par Studio Canal

Quand des zombies créés avec soin débarquent dans les rues d’une ville, cela peut être très terrifiant. Pour le vendeur de télévision qu’est Shaun (Simon Pegg), la venue de ces êtres horribles et méchants suscite d’autres émotions. Le sang a beau couler, les morts ont beau s’empiler, Shaun ne veut pas prendre ses jambes à son cou parce qu’il a bien l’intention de sauver le monde pour la simple et bonne raison qu’il croit qu’il pourra séduire celle qui fait battre son cœur. Une parodie britannique de quelque 100 minutes qui ne manque pas de mordant.

> Offert par Crave

Zombieland et Zombieland : le doublé

Photo fournie par Columbia Pictures

Un monde infesté de zombies ? Un danger de tous les instants ? Pas pour Columbus (Jesse Eisenberg) et Tallahassee (Woody Harrelson), un étudiant et un dur à cuire qui s’en tirent fort bien alors que l’apocalypse s’est abattue. Heureusement, toutefois, qu’ils peuvent compter sur deux autres survivantes pour traverser les États-Unis ! Comme dans la suite, on opte pour plusieurs moments où l’idiotie est à l’honneur, mais aussi le divertissement. Ça sent la fin du monde, mais on peut en rire...

> Disponibles sur Club illico et Netflix (seulement Zombieland : le doublé)

C’est la fin

(V.A. This Is the End)

Photo fournie par Sony Pictures Entertainment

Le jour de l’apocalypse est arrivé. Il y a un puissant parfum de fin du monde, surtout que d’incroyables créatures sont plus que prêtes à faire régner la terreur. Pourtant, l’aventure de Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill et leurs amis va prendre des allures de folle épopée, car des gens sont aspirés dans le ciel. Là où certains crieraient de terreur et sombreraient dans la terreur, la joyeuse bande va devoir négocier avec un autre sérieux problème. Un long métrage pour le moins original.

> Relayé par Netflix

Ours sous cocaïne

(V.A. Crazy Bear)

Photo fournie par Brownstone Productions

Tomber nez à nez avec un ours noir pourrait accélérer le rythme cardiaque d’à peu près n’importe qui. Imaginez si l’imposant animal que vous croisez avale une énorme quantité de drogue et qu’il devient possédé. Dans cette comédie, l’ours en question est prêt à tuer quiconque se trouve sur son chemin. Il n’a qu’un seul but : consommer à nouveau. Vaudrait donc mieux quitter la forêt dès que l’occasion se présente...

Cette comédie réalisée par Elizabeth Banks fait écho à un fait divers remontant à près de 40 ans alors qu’un ours avait fait une surdose.

> Proposé par Prime Video