Violence dans les écoles: 4 solutions pour la prévenir, selon un expert en criminologie

Que faire pour prévenir la violence à l’école ? René-André Brisebois, expert en criminologie et chargé de projet à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté, émet quelques pistes de solutions.

1- Instaurer un climat scolaire sain et sécuritaire

Les recherches démontrent que les jeunes se procurent généralement des armes dans le but de défendre et pour pallier un sentiment d’insécurité. Ainsi, si les milieux scolaires deviennent des endroits paisibles où les élèves se sentent en sécurité, il va de soi qu’ils auraient moins tendance à user de violence. « C’est un cercle vieux », croit René-André Brisebois, expert en criminologie et chargé de projet à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté. Pour ce faire, l’application de la tolérance zéro en ce qui a trait à la violence à l’école est primordiale.

2- Penser à des solutions moins draconiennes

Exclure les adolescents de la solution est contre-productif. Il vaut mieux tenter de les sensibiliser, de leur offrir de l’aide et de travailler avec les organismes de leur communauté afin d’avoir un impact réel. « Il ne faut pas les faire sentir comme des gens exclus et pour qui on ne prend pas la peine de travailler, sinon les comportements de violence vont traîner et peut-être évoluer », ajoute M. Brisebois.

3- Écouter vos enfants

Créer le dialogue lorsqu’une situation de violence se produit est essentiel. Instaurer des punitions ou empêcher son enfant de pratiquer une activité qu’il aime ou de voir ses amis n’est pas l’approche à privilégier. Les recherches ont démontré que les mesures punitives donnent très peu de bons résultats et évitent rarement une récidive. Ce qui fonctionne davantage, ce sont les sanctions éducatives, c’est-à-dire lorsqu’on réussit à faire prendre conscience à l’adolescent des conséquences de ses actes et qu’il s’ouvre à nous.

« Il y a toujours une raison qui explique pourquoi un jeune devient violent », dit l’expert en criminologie.

4- Dénoncer tout geste violent

Plusieurs craignent de dénoncer leurs élèves ou leurs enfants, croyant souvent à tort que ça pourrait leur nuire. « Au contraire, on les aide lorsqu’on dénonce ces comportements violents », dit M. Brisebois.

Selon lui, les mesures extrajudiciaires et le fonctionnement du système judiciaire pour les adolescents sont bien conçus et donnent majoritairement de bons résultats.