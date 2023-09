Selena Gomez ne regardera plus jamais son documentaire Selena Gomez : My Mind & Me.

L'année dernière, l'interprète de Rare a dévoilé son documentaire Apple TV+, qui relatait son combat contre le lupus, la maladie mentale et les pressions de la célébrité au cours d'une période de six ans.

Lors d'une apparition à la conférence Music & Health d'Universal Music Group et de Thrive Global à Los Angeles mardi, la vedette de 31 ans a reconnu qu'elle ne revisionnerait pas son film.

«C'est très difficile pour moi de le regarder. Je ne le regarderai plus jamais, mais j'en suis très fière. Je n'aurais pas pu avoir plus de chance d'avoir les gens qui ont travaillé dessus avec moi», a-t-elle déclaré.

La chanteuse a expliqué qu'elle était opposée au documentaire au départ, car elle craignait qu'il ne mette sa carrière en péril.

«Il y a eu une très longue période où je ne savais tout simplement pas si c'était une bonne idée. Je savais qu'un jour, je voudrais peut-être juste être actrice pendant un moment, et je ne savais pas si ça mettrait en péril des choses dans ma vie. Je ne sais pas ce que je fais, laisser les gens entrer dans ma vie», a partagé l'actrice de Only Murders in the Building.

Cependant, après la sortie du documentaire en novembre, elle a ressenti un immense soulagement.

«Je n'avais pas le choix à ce moment-là. Et j'étais soulagée. J'avais l'impression qu'un poids énorme était soulevé, a-t-elle ajouté. J'avais l'impression d'avoir pu dire des choses que je gardais depuis des années.»

Dans son interview, Selena Gomez a également évoqué le fait d'être la femme la plus suivie sur Instagram avec 429 millions d’abonnés.

«Je suppose que je suis reconnaissante envers la plateforme et j'aimerais continuer à l'utiliser pour ce que je suis capable de faire, mais les chiffres ne sont que des chiffres, a-t-elle déclaré. Je chérirai toujours (la connexion avec mes admirateurs). C'est une grosse responsabilité, cependant. C'est un peu effrayant.»