Violence dans les écoles: des directions protègent leur image plutôt que les enseignants, malgré la «tolérance zéro»

Bien qu’on affirme souvent appliquer la « tolérance zéro » en termes de violence dans les écoles, la réalité sur le terrain est parfois tout autre, alors que certaines directions s’enquièrent davantage de leur image que de la sécurité des enseignants, estiment des syndicats.

« On a des enseignants qui veulent dénoncer et qui sont parfois bloqués par les commissions scolaires ou les écoles, explique Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). On demande au personnel s’ils sont sûrs de vouloir faire une déposition, que ça aurait tel ou tel impact sur le jeune. On a vu des directions qui tentaient de couvrir des événements, carrément. »

Ne pas faire de vagues

Même son de cloche pour l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, qui a été mise au fait de cas où les directions prenaient des décisions afin de ne pas ternir leur image.

« On en voit de moins en moins, heureusement, mais on a vu des situations où on persiste et signe afin de garder des élèves qui ont des comportements violents dans une classe ordinaire pour pas faire de vagues » – Catherine Beauvais-St-Pierre , présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal Photo BEN PELOSSE

Selon Éric Gingras, si la tolérance zéro envers toute forme de violence était appliquée dans l’ensemble de la société, ce serait nettement plus facile pour les écoles d’emboîter le pas. Selon lui, les chiffres qui font état d’une augmentation des agressions ne sont pas étonnants.

« L’école, c’est une microsociété, dit-il. On remarque une hausse de la violence dans la société en général, alors ça va de soi qu’on voit ça à l’école aussi. Si on disait tous ensemble “ça suffit, on ne tolère plus ça”, autant les citoyens, les parents, les écoles, tout le monde, on arrêterait d’avoir peur d’appliquer les politiques en place. »

Contactés par Le Journal, les principaux centres de services scolaires de Montréal n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevue.

D’autres cas préoccupants de violence à l’école

Menaces de mort parce qu’il est mis dehors de sa classe

Un adolescent de 13 ans a subi un procès l’hiver dernier pour avoir menacé son enseignante de mort. Les faits se sont déroulés dans une ressource scolaire affiliée à son école secondaire. Il s’agit d’un endroit où des élèves présentant certaines difficultés peuvent se rendre afin de terminer leurs travaux scolaires et obtenir du répit. Des enseignants et des techniciens en éducation spécialisée sont également à leur disposition au besoin.

Conscients que leur fils présentait des problèmes de comportement, les parents de l’accusé ont demandé à rencontrer le personnel avant de l’envoyer à cette ressource. On souhaitait notamment les mettre en garde du langage ordurier et insultant employé parfois par l’adolescent.

« Les parents soutiennent que le personnel [...] les a assurés que l’adolescent pouvait aller les voir pour se défouler et que ce qu’il leur dirait demeurerait confidentiel et que l’adolescent ne se “mettrait pas dans le trouble” », peut-on lire dans un jugement.

Mais en mars dernier, le jeune a été mis dehors de sa classe par son enseignante et envoyé à cette ressource intermédiaire afin de terminer sa journée. C’est en arrivant sur place qu’il a tenu des propos menaçants et inquiétants envers l’enseignante qui venait de le renvoyer de sa classe.

Peu de temps après le début du procès, la défense a déposé une demande pour exclure de la preuve le témoignage de l’employée qui a entendu les menaces. Selon la famille, cette déclaration était confidentielle si l’on se fie à ce qui avait été dit lors d’une rencontre en début d’année.

La requête a toutefois été refusée, sous prétexte que la déclaration menaçante a été faite dans le couloir et que d’autres personnes l’ont entendue.

Il lance une table sur sa prof

Un adolescent de 15 ans frustré qu’on lui ait confisqué son téléphone cellulaire lors d’un cours d’éducation physique a été accusé de voies de fait après avoir agressé son enseignante. Les faits se sont produits en avril 2022, alors que l’adolescent se montrait agressif envers les objets lors de la période dans le gymnase, peut-on lire dans un jugement. Ce dernier a quelques diagnostics, notamment un TDAH et un syndrome de Gilles de la Tourette, et fait partie d’une classe adaptée. Comme il refusait d’obtempérer, l’enseignante d’éducation physique a dû le renvoyer de la classe et lui confisquer son téléphone cellulaire.

Le garçon s’est alors complètement désorganisé et s’est mis à injurier et harceler la femme pour qu’elle lui redonne son téléphone. Devant son refus, il a empoigné une table par les pattes et l’a propulsée en sa direction. Il a par la suite fait tournoyer son chronomètre tout près de son visage en lui disant qu’il allait le conserver afin qu’ils soient « quittes ». Finalement, il a lancé une roche sur la porte en quittant les lieux. L’ado a été reconnu coupable devant la Chambre de la jeunesse.