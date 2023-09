Photos fournies par la CTQ

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) a profité de son 67e congrès annuel, tenu récemment au Manoir Richelieu, pour remettre trois prix Distinction à autant d’entreprises funéraires, qui reçoivent le piolet Distinction, signe d’ascension vers de plus hauts sommets. Sur la photo du haut, de gauche à droite : François-Xavier Lessard, représentant de Trust Banque Nationale, partenaire de la CTQ ; Martine Bergeron, directrice générale en compagnie de deux employées de la Coopérative funéraire Charlevoisienne, et Jonathan Goyer, président de la CTQ. Sur la photo du centre : Annick Gonthier, représentante de Desjardins, partenaire de la CTQ, Pierre Dupont, président des Services Commémoratifs Pierre Dupont de Beaupré, et Jonathan Goyer, président de la CTQ. Photo du bas : Simon Dubé, directeur, équipe Complexe funéraire Sylvio Marceau de Québec et L’Ancienne-Lorette ; Sarah Blanchet, du Complexe funéraire Sylvio Marceau ; Claudie Latraverse, de la firme Lussier, partenaire de la CTQ ; Geneviève Trudel, du Complexe funéraire Sylvio Marceau ; Jonathan Goyer, président de la CTQ, et Sylvain Thériault, du Complexe funéraire Sylvio Marceau.

30 ans à promouvoir le talent

Photo fournie par Simon-Pierre Lacaille

Les Galeries d’art Beauchamp, implantées à Québec, Montréal, Baie-Saint-Paul et Toronto, ont fêté le 17 septembre dernier leur 30e anniversaire de fondation, trois décennies de dévouement à l’art, à la création et aux artistes d’ici et d’ailleurs. Pour souligner l’évènement, Vincent Beauchamp, propriétaire actuel, a inauguré le Pavillon Marc Beauchamp (en l’honneur de son père et fondateur de la Galerie), nouvel espace situé sur la rue St-Pierre qui abritait auparavant Les Fourrures du Vieux-Port. Le vaste pavillon de 4000 pieds carrés propose une incursion, en trois sections distinctes, dans des collections contemporaines. Une collection exclusive 30e anniversaire sera exposée dans la Galerie Royale, la première galerie fondée par Marc Beauchamp le 17 septembre 1993. En plus d’y présenter cette collection symbolique regroupant le travail de plus d’une cinquantaine d’artistes de ses galeries, dont 10 œuvres signées Marc Beauchamp. Sur la photo, Vincent et Marc Beauchamp, respectivement propriétaire actuel et fondateur des Galeries d’art Beauchamp, lors de la soirée soulignant le 30e anniversaire des Galeries d’art Beauchamp.

À la soupe !

Photo d’archives

En collaboration avec La Tablée des Chefs, plus de 500 litres de soupe seront cuisinés aujourd’hui au Grand Marché de Québec par des bénévoles à partir de légumes offerts gratuitement par Légumier Marcoux, producteur du Grand Marché. Les soupes seront en vente dès lundi (25 septembre) et tous les profits seront remis à Moisson Québec.

Tout un Élan

Photo fournie par Classique Fondation Élan 2023

La Classique de golf de la Fondation Élan, présenté le 14 septembre dernier dans les allées du Club de golf de Cap-Rouge, a permis d’amasser la somme record de 80 000 $ qui permettra de contribuer concrètement à l’offre de services du CIUSSS de la Capitale-Nationale – Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) où 11 000 usagers y reçoivent des services annuellement. L’activité permettra aussi de financer l’acquisition d’un appareil de stimulation électrique musculaire pour les enfants qui sont affligés d’une blessure médullaire (moelle épinière) ou d’une atteinte cérébrale. L’équipement sera aussi utilisé auprès des enfants qui présentent une limitation d’un membre freinant leur participation dans de simples activités de la vie quotidienne. Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Chouinard, ambassadrice de la Fondation Élan ; Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec ; Éric Gignac, président de Transport Guilbault ; Annie Gagnon et Dave Pichette, respectivement directrice générale et président de la Fondation Élan.

Anniversaires

Photo d’archives

Anthony Powers (photo), digne fils de Richard Powers et président du Groupe financier Powers de Québec, 39 ans... Patrice Bernier, analyste soccer à TVA Sports, 43 ans... Josée Potvin, du Groupe Resto-Plaisirs... Meggie Lagacé, chanteuse et participante de Star Académie 2004, 38 ans... Patrick Fiori, chanteur français, 53 ans... Maxim Martin, humoriste québécois, 54 ans... Bruce Springsteen, chanteur, compositeur et guitariste américain, 74 ans... Christian Bordeleau, joueur de hockey québécois (1968-79) avec les Nordiques de L’AMH 1974 à 1979, 76 ans... Julio Iglesias, chanteur de charme, 80 ans.

Disparus

Photos Getty Images et Bang Showbiz

Le 23 septembre 2022 : Louise Fletcher (photos), 88 ans, actrice américaine qui s’est fait connaître grâce au rôle de l’infirmière Mildred Ratched dans le film Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) de Miloš Forman, pour lequel elle avait remporté l’Oscar de la meilleure actrice... 2020 : Juliette Gréco, 93 ans, icône de la chanson française qui a connu une carrière de plus de 60 années... 2020 : Gale Sayers, 77 ans, ancien porteur de ballon des Bears de Chicago (NFL)... 2019 : Robert Hunter, 78 ans, compositeur de chansons et poète américain connu pour son association avec Jerry Garcia et Grateful Dead... 2018 : Gary Kurtz, 78 ans, producteur de cinéma américain... 2017 : Charles Bradley, 68 ans, chanteur de soul américain... 2014 : Gilles Latulippe, 77 ans, comédien québécois avec une carrière de 55 ans à la télévision et au théâtre... 2012 : Sam Sniderman, 92 ans, entrepreneur canadien et fondateur de Sam the Record Man... 2010 : Maurice Roussin, 75 ans et 11 mois, président fondateur des Immeubles Roussin... 2009 : Gaétan Thibodeau, l’un des premiers pionniers des Studios Unis de Québec... 2007 : Guy Lemieux, 84 ans, un des pionniers du journalisme sportif (radio-télé) qui a passé la majeure partie de sa vie professionnelle au Journal de Québec où il a couvert, entre autres, le golf, le tennis et le ski.