Un autre tunnel, une autre supercherie

Si quelqu’un pense vraiment que le gouvernement caquiste a l’intention de réaliser un tunnel réservé au transport collectif entre Québec et Lévis, en tout respect, c’est qu’il n’a pas appris la leçon.

En 2018, le gouvernement caquiste dirigé par François Legault était porté au pouvoir après avoir promis de construire un tunnel autoroutier entre les deux rives.

Pendant des années, malgré l’absence d’études et de données crédibles, le premier ministre et ses élus dans la région ont persisté avec cette promesse.

Ils l’ont finalement larguée sans gêne, le printemps dernier, soit quelques mois après avoir été réélus avec le même engagement renouvelé haut et fort.

Et qu’on ne vienne pas me dire que M. Legault y croyait. S’il y croyait vraiment, malgré l’absence totale d’éléments pouvant appuyer le projet et son bien-fondé, le constat est encore plus accablant...

Grand vide

Au-delà de cet engagement bafoué, et d’une nouvelle promesse à laquelle personne ne croit étant donné le comportement du gouvernement — un tunnel réservé au transport collectif —, c’est l’absence de mesures visant à soulager la congestion routière dans la région qui frappe aujourd’hui.

La disparition du troisième lien, qui a changé huit fois de dirigeant en cinq ans à peine, a laissé place à un grand vide, signe que le gouvernement a mis tous ses œufs dans le même panier et a manqué à son devoir de planifier et de réfléchir.

Pour une fois, le gouvernement devrait écouter les experts en mobilité et en aménagement, ce qu’il a complètement omis de faire dans le dossier du troisième lien.

Contactés par Le Journal, plusieurs d’entre eux préconisent, au lieu d’un grand projet d’infrastructure, plusieurs solutions ou idées qui vont dans le même sens : cesser d’ajouter de la capacité routière.

Loin du tape-à-l’œil

Plus on ajoute des routes, c’est bien documenté et c’est scientifique, et plus on crée de la congestion. Il faut cesser de jouer au hamster qui court dans sa roue. Cette vieille façon de faire du développement ne mène nulle part.

Suivant cette logique, il faut trouver des moyens d’encourager le transport en commun, et de le développer pour le rendre plus attrayant, car il est loin de l’être présentement, tant à Québec qu’à Lévis.

En s’orientant dans cette direction, bien sûr, on est loin du tape-à-l’œil susceptible de générer des votes, on s’entend. Mais si le gouvernement tient à trouver de véritables solutions, c’est l’avenue à suivre.