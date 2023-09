10 recommandations pour des rénovations sans mauvaises surprises

Les rénovations sont riches en émotions et en anecdotes. Il y a beaucoup d’argent en jeu, et cela occasionne bien du stress. Le chantier peut se révéler une épreuve comme une belle aventure. Voici 10 conseils pour planifier, survivre et réaliser vos travaux de manière efficace.

1. À des gens fiables, je ferai confiance.

Les références de vos parents, de vos amis, de vos voisins ou de professionnels de la rénovation constituent vos meilleures sources pour trouver votre designer, votre cuisiniste ou votre architecte.

2. Je serai en règle.

À l’étape de la planification, il est important de s’informer sur la réglementation en vigueur et d’obtenir les permis de rénovation auprès de sa municipalité. Il est aussi d’usage d’informer son assureur des travaux.

3. Je ferai réaliser au moins trois soumissions.

Faites réaliser des soumissions budgétaires détaillées avant de confier les rênes du projet à un entrepreneur. N’oubliez pas de vérifier les références de l’entrepreneur. Assurez-vous qu’il est en règle auprès des organismes gouvernementaux.

4. Je commanderai les matériaux à l’avance.

C’est un conseil qui vaut en tout temps, car les délais peuvent s’allonger en cas d’indisponi-bilité. En ayant tout en main avant le début des rénovations, vous éviterez des désagréments.

5. Avec mon entrepreneur, j’aborderai la question des règles de la maison.

Toilette, cigarette, discussions au téléphone cellulaire à 7 h du matin, poussière, chaussures qui s’enlèvent... ou pas. Il est important de discuter avec l’entrepreneur avant le début des travaux afin d’éviter les conflits éventuels.

6. J’établirai un budget et m’y fierai.

Parce que c’est facile de s’emballer !

7. Je suivrai la bonne marche des travaux.

C’est important de faire le point régulièrement avec son designer ou son entrepreneur et de suivre l’échéancier des travaux.

8. Je ne paierai pas tout avant la fin.

Attendez que tous les travaux inclus dans le contrat soient réalisés avant de régler le dernier paiement.

9. Je me ferai un dossier.

Où vous conserverez tous les factures, les plans, les photos d’inspiration, les manuels d’utilisation, les cartes professionnelles des professionnels et les références de matériaux et de couleurs de peinture.

10. Je ferai de mes rénovations mon projet numéro un.

Il faut avoir du temps pour rénover, même si on confie les travaux à un professionnel. Nouvel emploi ? Opération prévue ? Ce n’est peut-être pas le bon moment

