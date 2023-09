12 édition de Québec, ville MAGIQUE ! : la magie toujours aussi populaire

L’organisation de Québec, ville MAGIQUE ! semble, elle aussi, capable de magie alors qu’elle aura su faire apparaitre de nombreux sourires sur les visages des petits et grands qui ont été émerveillés de jeudi à dimanche, à l’occasion de la 12e édition du festival.

«C’était définitivement l’une de nos plus belles éditions. C’était magique, on s’entait vraiment l’effervescence et l’euphorie chez les familles. On a déjà hâte de revenir l’année prochaine», lance Renée-Claude Auclair, la présidente de l’événement anciennement connu comme le Festival de magie de Québec.

Photo fournie par Québec, ville MAGIQUE !

Afin de s’assurer de rejoindre le plus de gens possible et de «démocratiser la magie», des stations avec des activités étaient d’ailleurs déployées dans plusieurs quartiers de la ville.

Il y avait tellement de magie dans l’air à Québec que même le soleil et le beau temps sont apparus pour la majorité du festival ce qui a vraisemblablement enthousiasmé les nombreuses familles qui étaient au rendez-vous.

Photo fournie par Québec, ville MAGIQUE !

«La magie, ça fait du bien et on l’a senti. Les gens étaient heureux, il faisait beau, c’était vraiment merveilleux et c’était une semaine parfaite pour nous», ajoute-t-elle.

Haut calibre

En plus de sa multitude d’activités dont plusieurs gratuites, l’organisation a réussi à attirer des magiciens de calibre international en provenance de nombreux pays comme la France, l’Espagne et les États-Unis.

Photo fournie par Québec, ville MAGIQUE !

«Il a beaucoup de travail là-dedans, mais ça permet d’offrir quelque chose de qualité au public du Québec et même du Canada. C’est un peu ce qui fait notre succès également».

La présidente souligne d’ailleurs que si cela est possible, c’est également en raison de la réputation du festival qui est considéré comme le plus grand festival de magie en Amérique du Nord ouvert au public.

Toujours d’actualité

Si la magie est toujours aussi populaire aujourd’hui, elle précise que les réseaux sociaux et les grandes plateformes numériques y sont définitivement pour quelque chose.

«Les concours comme Canada’s Got Talent permettent de faire connaître plusieurs magiciens, mais aussi de s’intéresser à la magie. Les gens en voient sur les réseaux sociaux et ça les intéresses», mentionne Renée-Claude Auclair.

Photo fournie par Québec, ville MAGIQUE !

«C’est important que le public en voie pour faire connaître la magie et s’assurer qu’elle perdure», a-t-elle renchéri.

Elle dit d’ailleurs voir un engouement grandissant pour la magie alors que son équipe reçoit de plus en plus de demandes à longueur d’année pour des spectacles corporatifs ou des fêtes d’enfants.