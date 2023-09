20 ans plus tard... La genèse des Chevaliers d’Émeraude

Après avoir surmonté un double cancer en 2017, s’être sortie indemne d’un grave accident de la route au début du mois d’août et avoir englouti une fortune en frais d’avocats pour une cause impliquant son ancienne maison d’édition, l’écrivaine à succès Anne Robillard envisage l’avenir avec optimisme. Et pour cause puisqu’elle a récupéré les droits sur sa série-culte, vendue à plus de 5 millions d’exemplaires. Elle célèbre en grand le 20e anniversaire des Chevaliers d’Émeraude cet automne avec le lancement du Tome 0 de la série, Les Premiers chevaliers. Là où tout a commencé.

À la demande de son fidèle lectorat, qui l’a soutenue au fil des ans et de bien des épreuves, Anne Robillard raconte enfin ce qui s’est passé, 500 ans avant le Tome 1 des Chevaliers d’Émeraude, dans ce roman inédit de 320 pages.

Les Chevaliers d’Émeraude ont 20 ans cette année.

« Ça coïncide avec la reprise de mes droits. Je veux fêter ça parce que c’est une grosse série. J’ai réussi à la reprendre en main. J’en ai profité pour reprendre mes 12 tomes et les réviser. Je les ai épurés », explique l’écrivaine, en entrevue.

« C’est une nouvelle série que j’offre à tout le monde, avec des nouvelles couvertures. C’est mon cadeau de reprise de mes droits. Un cadeau que je me fais à moi et à tous ceux qui m’ont demandé ce qui s’était passé avant. »

La première incarnation

Le Tome 0, qu’on lui a souvent demandé, est en quelque sorte la genèse des Chevaliers d’Émeraude.

« C’est la première incarnation. Quand tu arrives dans le Tome 1 des Chevaliers d’Émeraude, Wellan est dans la deuxième incarnation de l’Ordre. Le Magicien de Cristal a beaucoup détruit de livres sur les premiers. Il ne voulait pas que ça se sache parce qu’il n’a pas été correct. »

« Les gens qui ont lu Les Chevaliers m’ont souvent écrit pour me demander : “on peut-tu savoir ce qui s’est passé ?” Onyx en parle un peu... mais tu n’as pas beaucoup d’information. J’ai décidé que ce serait l’fun d’écrire un tome – juste un – sur les premiers chevaliers. Comment ça a commencé, tout ça. Je dis aux gens comment ça s’est passé dans la première incarnation, comment Onyx s’est fait embarquer là-dedans. »

Onyx est le personnage clé de la série, précise-t-elle.

« C’est un magicien... mais en réalité c’est un sorcier qui est très puissant. Il a des défauts et il a des qualités. Je voulais regarder ce qui s’était passé, par les yeux d’Onyx, alors que dans les Chevaliers d’Émeraude, c’est par les yeux de Wellan qu’on voit ce qui se passe. » Les Chevaliers d’Émeraude est devenu une série culte. Les lecteurs en ont même fait des jeux de rôle et se costument pour les salons du livre et les événements spéciaux.

« Ça répond à leur besoin d’évasion dans un monde où ils aimeraient vivre. Où il y a encore des valeurs. »

La grande force des Chevaliers d’Émeraude, Anne ?

« La magie. La magie qui peut t’aider à régler des problèmes. On n’a pas cette magie-là ici. Les gens ont besoin de magie. Ils ont besoin de héros : il n’y en a plus. »

Des niveaux de lecture

L’écrivaine fait remarquer qu’il y a plusieurs niveaux de lecture à cette série. On peut le lire comme simple divertissement... ou aller en quête des enseignements profonds qui y sont dissimulés.

« Mes livres sont comme des jeux d’échecs à trois plateaux, décrit l’écrivaine. Sur le dessus, tu as l’action, les chevaliers, la guerre, les triangles amoureux. En dessous, tu commences à voir les mystères de la vie. C’est plus profond. Et le dernier étage, en bas, c’est les grands mystères de la vie. Il n’y a pas beaucoup de lecteurs qui m’ont écrit et qui les ont trouvés. »

Anne Robillard a écrit 93 romans depuis 2002.

On lui doit la série culte Les Chevaliers d’Émeraude , Les Héritiers d’Enkidiev , A.N.G.E , Le retour de l’oiseau-tonnerre , Les cordes de cristal et bien d’autres.

La série Les Chevaliers d’Émeraude est disponible sur Audible.

EXTRAIT

«Le tonnerre continuait de secouer la chaumière et les éclairs se multipliaient, mais bientôt la tempête remonterait vers le nord. Avant de raccompagner Maripée chez elle, le père se rendit auprès de Virginya. Elle venait de vivre encore une fois l’épreuve de l’enfantement, mais il n’y avait aucune souffrance sur son visage. Au contraire, elle souriait avec bonheur. Il l’embrassa sur la joue, puis caressa la tête de son septième fils.

– C’est à toi de nommer celui-là, soupira-t‐il. Je n’ai plus d’idées.

– Des voix m’ont murmuré un nom, hier, mais je ne m’en souviens pas.

– Je sais bien que tu voulais désespérément une fille, mais choisis tout de même un nom de garçon pour lui, d’accord ? plaisanta-t‐il.

– Il s’appellera Onyx. »