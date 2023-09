5 projets faciles à réaliser pour apprendre à construire vos propres meubles

Vous en avez marre des meubles qui se ressemblent tous ? Ou de ne pas pouvoir trouver un meuble qui rentre dans ce petit coin chez soi ? Et pourquoi pas fabriquer ou adapter soi-même ses meubles ? Même si nous en savons moins par éducation que nos grands-parents sur les compétences manuelles, il est plus facile que jamais d’apprendre, entre écoles physiques, vidéos en ligne et réseaux d’entraide !

Nous avons voulu vous aider à vous donner du courage avec quelques idées de projets simples, qui ne demandent que votre envie et un peu de sueur !

Quels bons projets pour commencer ?

Modifier un meuble Ikea

Modifier un meuble Ikea pour le rendre plus pratique ou plus adapté à son intérieur est devenu si commun que cela porte un nom en anglais : les « Ikea hacks ». En cherchant ce mot-dièse sur Google ou Pinterest, on trouve des milliers d’idées pour améliorer une étagère Kallax ou une table Hemnes.

Fabriquer une cabane à oiseaux

Voici un beau projet, accessible et utile à nos amis volants durant la saison hivernale qui s’en vient. On peut la fabriquer en pin ou en cèdre, et il suffit d’une scie manuelle ou sauteuse et d’une visseuse pour fabriquer un projet dont vous serez fier.

Une jardinière

Autre projet facile, et qui sera immédiatement utile pour planter fleurs et plantes comestibles. Pour ce projet, quelques grandes planches de pin ou de cèdre et quelques poteaux 2’’x4’’ suffiront pour fabriquer une jardinière durable.

Photo fournie par François Mathieu

Escabeau

Voici un projet un peu plus complexe, mais toujours abordable. On peut facilement fabriquer un petit escabeau de 2 marches, très pratique pour la cuisine et la salle de bain, en utilisant n’importe quel bois massif (merisier ou érable par exemple) ou des planches de contreplaqué. Là aussi, une scie sauteuse et des vis suffisent, même si on peut obtenir un résultat plus esthétique en utilisant les outils d’un atelier comme les Affûtés (toupie, biscuiteuse, etc.).

Caisson

Le caisson est immensément pratique pour aménager sa cuisine, un van ou encore un garage. Pour bien le faire, on recommande d’utiliser des panneaux de contreplaqué ainsi qu’un banc de scie pour obtenir des morceaux bien droits. Pour l’assemblage, des vis fonctionnent très bien. Et on pourra bonifier simplement son caisson avec des tiroirs et des portes, en utilisant des charnières.

Photo fournie par François Mathieu

Quelles compétences pour fabriquer ces projets ?

C’est le bon côté de ces projets : aucune compétence préalable n’est requise. Seules la curiosité et l’humilité seront de mise pour tester des méthodes apprises en atelier ou des designs découverts sur une vidéo, et voir si cela fonctionne.

Prêts à vous lancer ? Bonne construction alors, et profitez de ces incroyables meubles que vous saurez désormais fabriquer et modifier vous-même !