Attaque mortelle dans un parc: il pourra sortir de prison dès l’an prochain

Un homme à la longue feuille de route criminelle ayant battu à mort un homme qui venait de frapper une femme dans un parc de Montréal pourra sortir de prison dès l’an prochain.

« [Matthew] Croxen était peut-être bien intentionné au début, mais il a commis un acte d’une grande violence avec une conséquence terrible : un homme est mort », a indiqué le juge Alexandre Boucher en le condamnant à un an de prison.

L’homme de 40 ans, qui était détenu depuis son arrestation au printemps 2020, avait plaidé coupable en décembre dernier à une accusation réduite d’homicide involontaire. Il aurait donc été condamné à six ans de pénitencier, mais en a déjà purgé cinq en raison du temps préventif accordé.

Le 26 mai 2020, dans un parc près de la station de métro Atwater, Krzysztof Pludowski, qui était intoxiqué, a frappé à au moins deux reprises sa partenaire au visage. Cette dernière est tombée au sol.

Croxen est alors intervenu, et une altercation physique et verbale est survenue entre les deux hommes. La femme a alors tenté d’intervenir et de les séparer, en vain.

« M. Croxen a lancé des objets contondants sur M. Pludowski et l’a frappé une fois à la tête avec une planche de bois. M. Pludowski s’est effondré au sol, inconscient et convulsé », peut-on lire dans le jugement rendu récemment au palais de justice de Montréal.

M. Pludowski, qui a été conduit à l’hôpital à la suite de l’attaque, est décédé de ses blessures quelques semaines plus tard.

Archives courtoisie de la famille

Il est convenu que M. Croxen n’avait aucune intention de tuer M. Pludowski, a indiqué le juge Boucher.

« Soyons clairs, la réaction de M. Croxen allait au-delà de la légitime défense ou de la défense d’autrui », a-t-il toutefois précisé, mentionnant qu’il représentait un risque de récidive.

Le délinquant a à son actif 120 condamnations entre 1997 et 2018, incluant plusieurs dossiers de voies de fait, agressions armées, menaces et vols.

Il n’a jamais eu d’emploi et il gagnait sa vie en volant et en vendant des biens volés.

Croxen a vécu dans la rue la majorité de sa vie adulte, mais ne se considère pas comme sans-abri parce qu’il a souvent réussi à se trouver un toit, notamment grâce à l’aide d’amis, apprend-on dans un rapport produit en raison de ses origines autochtones.

Remords de l’accusé

Lors des représentations sur sentence, Croxen s’est excusé et a exprimé des remords sincères.

« Il a expliqué que voir la femme se faire battre lui rappelait des souvenirs de sa mère battue et qu’il était submergé par l’émotion. En outre, il a pleinement reconnu qu’il avait besoin d’aide et qu’il n’était pas prêt à jouir d’une liberté totale », a indiqué le juge Boucher.

M. Croxen a ainsi demandé à être envoyé dans un programme de réhabilitation offert par un organisme autochtone au Québec.

Dans ce dossier, la Couronne demandait une peine de 8 à 10 ans d’incarcération. La défense avait pour sa part demandé une peine de 5 ans.