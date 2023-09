Candidat à «Révolution» au sein du trio simple: le cirque mène à la danse pour Vincent Jutras

Le lien entre la danse et le travail du corps des circassiens est réel, et on voit de plus en plus d’artistes de cirque tenter leur chance à Révolution. Vincent Jutras, du trio simple, est passé par le cirque avant de s’épanouir dans le milieu de la danse.

« En cirque, on fait beaucoup de recherche que ce soit avec un appareil ou juste avec nos corps, a-t-il expliqué en entrevue. On essaie de comprendre ce que notre corps est capable de faire, quelle est sa limite et quels sont les risques maximums que l’on peut prendre... C’est une démarche intéressante pour créer des choses décalées. »

Les deux disciplines, cirque et danse, se complètent bien et se rejoignent même dans une démarche artistique.

Après avoir dirigé un projet dans le studio de danse où Marie-Ève Quenneville et Ryleigh Mayo évoluent, Vincent leur a proposé, un peu à la blague, de faire quelque chose ensemble, et pourquoi pas de participer à la cinquième saison de Révolution.

« Quelques mois après, ils m’ont rappelé pour savoir si ça me tentait toujours. » Vincent étant l’ancien coach d’Angelyk, qui a atteint les demi-finales l’an dernier, il connaissait déjà les rouages de la compétition de TVA.

Originalité

Avoir une base en cirque est certainement un avantage, mais ça peut aussi devenir un inconvénient, car il faut savoir bien doser la technique des deux disciplines. « J’ai regardé toutes les saisons de Révolution, et parfois je trouvais que ça devenait un peu répétitif, a confié Marie-Ève. Je pense que l’expérience de cirque de Vincent amène une vision différente et des mouvements différents, que nous, les danseurs, n’aurions pas pensé à faire. Il y a aussi quelque chose de plus téméraire et d’original dans le cirque, et c’est le fun d’avoir la vision de Vincent pour ça. »

Son exemple les a d’ailleurs inspirés. « Ryleigh et moi, on est danseurs à la base, a-t-elle ajouté. On est tous les deux en danse contemporaine dans le même studio, mais on fait des compétitions avec des groupes différents. Ryleigh souhaite se diriger davantage vers le cirque, il veut préparer les auditions pour entrer à l’École nationale de cirque, l’an prochain. Moi, je vais plutôt continuer vers la danse. »

Faire différent

À Révolution, le trio souhaite se démarquer par l’originalité de ses chorégraphies. « Notre but est de présenter quelque chose de différent de ce qu’on a vu dans les quatre dernières saisons, en ajoutant un aspect plus proche de la mise en scène que de la chorégraphie, a confié Vincent. On a créé le premier numéro tous les trois ensemble. On avait envie de présenter un autre type de danse, et surtout un produit artistique qui nous est fidèle. C’était ça le plus important. »

D’ailleurs, leur nom de groupe, simple, vient directement de leur style de danse et de leur personnalité. « Je suis allé regarder l'Instagram de Marie-Ève et de Ryleigh pour voir comment ils bougeaient, comment ils dansaient, quelle était leur esthétique... Je trouvais que c’était vraiment épuré, vraiment simple. Je leur ai proposé le nom, et ils ont accepté, car ça avait du sens pour nous trois. »

Louis-Philippe Laurendeau, 28 ans, Laval

Des hommes qui dansent sur des pointes restent encore assez rares, et Louis-Philippe a toujours été curieux d’essayer. « Je me suis toujours senti un peu différent, unique ou pas nécessairement comme les autres. Ou je me suis fait sentir comme ça. J’ai donc souhaité m’exprimer sur des pointes. Je n’avais jamais eu la chance de le faire en prestation, mais dès que j’ai appris que j’allais à Révolution, je savais que c’était comme ça que je voulais me présenter. J’ai trouvé ça extraordinaire, c’est vraiment un moment où j’ai eu l’impression d’être moi-même. »

Grand, musclé, flexible et athlétique, le danseur est un ancien gymnaste qui a adopté la danse au début de la vingtaine. « Je suis né avec les aptitudes pour danser. Quand j’étais jeune, j’étais déjà très souple, j’ai fait de la gymnastique de trampoline. J’ai acquis très vite la discipline d’entraîner mon corps physiquement. Ensuite, mes proportions m’ont permis de pousser au maximum la danse, mais ça reste un travail intense au quotidien. » Jean-Marc Généreux ayant constaté des erreurs et des déséquilibres, Louis-Philippe devra se battre au ballottage pour obtenir sa place dans la compétition.

Kyk et Yaz, 18 et 24 ans, Montréal et Trois-Rivières

À cause de leur différence d’âge, les deux sœurs Kyana et Yasmeen n’avaient encore jamais dansé ensemble.

« Ça fait longtemps qu’on se suit en danse, a expliqué Kyana, l’aînée. On a toujours été au même studio, mais on ne dansait pas dans les mêmes groupes. On n’était pas à la même place en danse ni dans notre vie. Malgré tout ça, on a toujours voulu faire un projet ensemble, et participer à Révolution était l’occasion parfaite. »

Leur connexion exceptionnelle a d’ailleurs été soulignée par Mel Charlot dans ses commentaires. « Je pense qu’on s’est toujours inspirées l’une et l’autre à travers toutes les étapes qu’on a vécues, a avancé Yaz. On a appris à danser d’une manière assez semblable, ce qui fait qu’on se comprend là-dedans. On a pourtant des personnalités très différentes, mais on danse de manière presque identique et on se complète. »

Pixel, 25 ans, Saint-Bruno-de-Montarville

En s’inscrivant à Révolution, Marie-Anouck, alias Pixel, avait surtout envie de représenter les femmes qui font du popping, un style plutôt masculin au départ.

« Le popping m’a attirée parce que j’avais beaucoup de contrôle dans ma danse. Je viens aussi d’une famille de musiciens, et j’aimais son aspect musical et rythmique. Ce style est très précis sur la musique. Et puis, aucune femme ne s’est présentée en solo en faisant du popping dans l’émission. »

À l’aspect féminin, elle a aussi ajouté le sourire et la joie. « Étant souvent axé sur la compétition, c’est une danse qui peut facilement devenir agressive et intense. Je voulais montrer que ça peut aussi être joyeux, qu’il peut y avoir de la finesse. »

Même si ses élèves de The Jungle n’ont pas été retenus par les maîtres, Pixel est stimulée par le défi créatif que Révolution représente. « J’ai souvent chorégraphié pour des groupes, et je voulais chorégraphier pour moi. C’est une expérience vraiment différente, et je veux aller le plus loin possible dans mon processus. »

Les candidats sauvés cette semaine:

LTC, 15 à 27 ans, Québec

Andrey et Sofia, 13 et 11 ans, Toronto

Incandescent, 18 à 24 ans, Montréal

Kyk et Yaz, 18 et 24 ans, Montréal et Trois-Rivières

Pixel, 25 ans, Saint-Bruno-de-Montarville

simple, 16, 20 et 30 ans, Rive-Sud de Montréal

Gabrielle Boudreau, 22 ans, Montréal

Les candidats mis en ballottage:

Malika Picard, 18 ans, Québec

Louis-Philippe Laurendeau, 28 ans, Laval

Les autres prestations de la deuxième émission de la saison: