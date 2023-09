Charles Philibert-Thiboutot: un lapin pas comme les autres au Marathon de Montréal

Déjà qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Paris à l’épreuve des 1500 mètres, Charles Philibert-Thiboutot, un grand ambassadeur pour la course à pied au Québec, a décidé d’avaler plus d’une vingtaine de kilomètres, question de garder la forme, dimanche, dans le cadre du Marathon Beneva de Montréal.

Pour ce demi-marathon, Philibert-Thiboutot tenait donc le rôle de « lapin » pour ceux et celles souhaitant garder le rythme afin de terminer leur course en 1 heure et 40 minutes. Dans le jargon de la course à pied, le nom de l’animal est attribué à un spécialiste invité à parcourir une distance dans un chrono précis.

« Nous étions un gros peloton pour courir en 1 heure et 40 minutes et ça démontre que la course à pied est vraiment en santé au Québec, a noté l’athlète de 32 ans, au fil d’arrivée. J’encourageais les gens et je m’assurais que la foule amène de l’énergie. C’est une expérience que j’apprécie beaucoup. J’aime beaucoup voir les gens dépasser la ligne d’arrivée avec fierté. »

Si son rôle à l’événement n’avait aucunement cet objectif, Philibert-Thiboutot convient que ce bain de foule pouvait lui servir de motivation supplémentaire en vue des Jeux de Paris, en 2024.

« Au Québec, ça reste particulier car il n’y a pas énormément de partisans d’athlétisme comparativement en Europe, mais je me rends compte qu’il y a quand même des gens qui me suivent ou qui connaissent mon nom, a-t-il dit. Je me sens flatté et je ressens le support des Québécois en vue des Jeux olympiques. »

Bientôt les Jeux panaméricains !

Avant de se projeter à Paris, Philibert-Thiboutot reprendra bientôt l’entraînement à Québec. Il prévoit ainsi quatre bonnes semaines de préparation en vue des Jeux panaméricains, qui se tiendront du 20 octobre au 5 novembre, au Chili.

« Je vais m’entraîner à Québec avec Jean-Simon Desgagnés, c’est un peu un retour aux sources », a-t-il qualifié, précisant avoir passé beaucoup de temps dans la région de Vancouver au cours des dernières années.

Pour les Jeux panaméricains, Philibert-Thiboutot sait très bien qu’il ne sera pas au sommet de sa forme pour les épreuves de 1500 m et de 5000 m. Le but est plutôt d’atteindre son plein potentiel à Paris, où il tentera d’égaler ou de battre son record personnel (3 min. 32,94 s.), établi en juin dernier, en France.

Un modèle d’humilité

Parmi tous les participants du Marathon Beneva de Montréal, Simon Leblanc, qui a terminé deuxième à l’épreuve de 42,2 kilomètres, tenait à souligner la présence de Thiboutot-Philibert sur place.

« Charles est toujours resté humble, humain, a mentionné Leblanc, qui l’a côtoyé sur la scène universitaire. Chaque fois qu’on le voit, il nous accueille à bras ouverts. »