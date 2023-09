Coût maximal du tramway: le PQ se contredit d’après Marchand

Le maire Bruno Marchand déplore l’approche du Parti Québécois (PQ) au sujet du tramway. Il considère que son chef se contredit en reprochant un manque de transparence à la Ville en ce qui a trait aux coûts estimés, tout en refusant lui-même de dévoiler le montant maximal que le projet ne devrait pas excéder.

Le PQ a réitéré son appui au mégaprojet dans le cadre d’une motion votée à l’unanimité par tous les partis de l’Assemblée nationale.

Son chef, Paul St-Pierre Plamondon, a toutefois précisé que le « réseau structurant » devrait respecter un prix acceptable pour avoir l’aval de sa formation. Il n’a toutefois pas voulu dévoiler le montant le plus élevé pour lequel le parti donnerait son feu vert.

Le maire Marchand s’est rendu disponible lors d’une mêlée de presse, dimanche matin, après son retour de la rencontre annuelle du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec en région éloignée.

Au cours de cette sortie publique, il a affirmé que cette décision entre en contradiction avec la demande du PQ de dévoiler une mise à jour des coûts du projet à l’administration municipale, dans le cadre de l’élection partielle dans Jean-Talon.

« On nous dit “c’est conditionnel au prix”, mais ils n’osent pas dire leur prix maximum. Ils sont dans la même logique que nous finalement. On attend le travail des experts, des consortiums, de ceux qui veulent construire le tramway [...] et après on pourra se demander si c’est un bon prix, si on doit négocier », explique-t-il.

Le maire croit que ceux qui appuient véritablement le tramway doivent attendre le travail des experts et se ranger derrière le projet sans « lui mettre de bâtons dans les roues ».

« Une erreur du PQ »

Questionné à savoir s’il aurait été pertinent d’offrir une mise à jour sur la facture prévue pour le transport structurant comme l’a suggéré M. St-Pierre Plamondon, Bruno Marchand soutient que ce ne serait pas judicieux.

« C’est une erreur du PQ de demander ça, parce que les coûts, on ne les a pas. Ce qu’on a, c’est une fourchette. Le prix, Mme Guilbault ne l’a pas, moi je l’ai pas. Pourquoi ? Parce que les consortiums vont fixer le prix en déposant leur offre d’ici le 2 novembre. »

Le maire de Québec veut s’éviter une négociation « à jeu ouvert » en dévoilant le montant que la Ville s’attend à payer, puisque « ce serait desservir les intérêts des gens de Québec et du Québec » de donner des indications aussi évidentes en plein appel d’offres.