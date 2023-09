Remparts de Québec: des champions immortalisés à jamais

L’édition 2022-2023 des Remparts de Québec a marqué la ville et ses accomplissements sont maintenant immortels. L’organisation a hissé dans les hauteurs du centre Vidéotron les bannières de champions des trophées Jean-Rougeau et Gilles-Courteau, ainsi que de la Coupe Memorial, dimanche.

L’organisation a pris le temps de célébrer comme il se doit, accueillant tous les membres de l’édition championne sur la patinoire – les absents étaient représentés par des proches – en plus de présenter une vidéo de plus de 10 minutes relatant les moments marquants des séries et du tournoi de la Coupe Memorial. Chaque absent avait aussi préparé une vidéo qui a été diffusé sur l’écran géant.

« C’est là qu’on réalise que le temps passe vite, a reconnu Patrick Roy après les cérémonies. Je regardais les gars comme Gaucher et Malatesta, ils sont arrivés chez nous à 16 ans et, cinq ans plus tard, ils sont dans des camps professionnels. Ça été un privilège de pouvoir travailler avec ces gars-là. »

Marcel Tremblay / Agence QMI

« C'était émotif »

Plusieurs joueurs manquaient effectivement à l’appel pour l’occasion, la plupart en plein camp professionnels. Parmi les anciens présents, on comptait le marqueur du but gagnant lors du match no. 6 de la finale du trophée Gilles-Courteau, Pier-Olivier Roy, en plus des vétérans toujours avec l’équipe Mikaël Huchette, Charles Savoie et Kassim Gaudet.

Charle Truchon, maintenant porte-couleur de l’Océanic de Rimouski, était aussi de la partie mais dans le camp adverse. Avec son nouveau chandail sur le dos, il s’est tout de même joint à la fête signe que, même si le temps a passé et que les Remparts 2023 sont maintenant séparés, ils resteront à jamais les champions.

Marcel Tremblay / Agence QMI

« Ça tellement passé vite. Quand tu es dans le moment présent, tu te rends plus ou moins compte de ce qui t’arrives mais de voir la vidéo, les coupes et les anciens visages, ça ramène de bons souvenirs. C’était émotif », a reconnu Pier-Olivier Roy, l’un des anciens les plus chaudement applaudis par la foule.

La foule remercie Roy

Mais, sans surprise, c’est à Patrick Roy que les spectateurs ont réservé leur plus bruyante et longue ovation.

👏 PATRICK ROY 👏 pic.twitter.com/brHr0xmu3f — Remparts de Québec (@quebec_remparts) September 24, 2023

« C’est malade ! À partir du moment où on s’est porté acquéreur des Remparts, les gens nous ont toujours soutenu et ça n’a pas changé. Ils sont au rendez-vous et ont toujours donné de l’amour à l’équipe. J’en suis extrêmement reconnaissant.

« Québec, c’est ma ville donc ça fait chaud au cœur. Quand tu as le sentiment du devoir accompli, c’est encore plus le fun. On avait un but commun et on l’a réalisé : on a remporté la Coupe. »