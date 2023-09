Des militaires américains dans des conditions insalubres

Un nouveau rapport du gouvernement américain fait état des mauvaises conditions de vie de certains militaires dans leurs casernes aux États-Unis.

Un rapport du «Government Accountability Office» (GAO) a indiqué que de jeunes soldats ont dû vivre dans des conditions insalubres. Dans certaines casernes, il y avait des cafards des punaises des déchets toxiques et des itinérants qui venaient habiter les lieux, selon «Fox News».

Les conclusions du rapport de 118 pages, qui a été publié lundi, ont insisté sur le fait que le Pentagone n’a pas assuré un contrôle adéquat. Chaque caserne a dû gérer ses problématiques.

Military Barracks: Poor Living Conditions Undermine Quality of Life and Readiness https://t.co/cB0uBHJmul — U.S. GAO (@USGAO) September 19, 2023

Le rapport du GAO comprend des dizaines de photos de casernes militaires visitées par les enquêteurs

Plusieurs militaires se sont plaints de l’eau sale dans leur caserne, en ajoutant que l’eau était impropre à la consommation. D'autres se sont plaints de la défaillance des systèmes de climatisation. Certains bâtiments n’avaient pas de portes sécurisées. Cela a mené à la présence de squatteurs.

Dans un cas extrême, les responsables d'une caserne ont déclaré aux enquêteurs du GAO que «les membres du service sont responsables du nettoyage des déchets biologiques qui peuvent rester dans une pièce de la caserne après un suicide».

Le GAO a terminé en émettant 31 recommandations au ministère de la Défense.

Un porte-parole du GAO a dit que les problèmes «que nous détaillons dans notre rapport sont le résultat d'une négligence chronique et d'un sous-financement, car les responsables militaires ont choisi de consacrer des ressources limitées à des installations jugées plus prioritaires que les casernes, en raison de leur lien avec capacités opérationnelles et préparation aux missions».

Il a ajouté que le gouvernement doit «élaborer une stratégie commune pour améliorer les conditions des casernes».