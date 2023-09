Échantillon d’astéroïde: le Canada aura sa part

Le Canada obtiendra une partie du plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté, qui a atterri dimanche dans le désert de l’Utah aux États-Unis.

• À lire aussi: La NASA rapporte sur Terre son premier échantillon d’astéroïde

L’échantillon de l’astéroïde Bennu est également le premier collecté pour la NASA.

Rappelons que c’est à 10 h 52 dimanche matin, que la capsule de retour d’échantillon de la mission OSIRIS-REx s’est posée dans le désert de l’Utah.

Cet échantillon, prélevé en 2020 dans l’espace, doit contenir environ 250 grammes de matière, selon l’agence spatiale américaine.

La majorité sera conservée pour être étudiée par les générations futures, une partie sera utilisée pour des expériences, tandis qu’une autre partie sera donnée au Japon et au Canada.

« L’échantillon de l’astéroïde pourrait fournir des réponses à certaines questions fondamentales sur l’histoire du Système solaire et sur l’origine de l’eau et de la vie sur Terre », a expliqué l’Agence spatiale canadienne (ASC).

Il sera acheminé au centre spatial Johnson de la NASA, à Houston, pour sa conservation et sa répartition entre des scientifiques et des collaborateurs internationaux. Des spécialistes de l’Agence spatiale canadienne et des chercheurs canadiens participeront à la sélection de la part de l’échantillon qui sera attribuée au Canada, dont l’arrivée au centre spatial John H. Chapman (siège de l’ASC) est prévue pour 2024 « au plus tôt ».

Le Canada deviendra ainsi le cinquième pays à recevoir et à conserver un échantillon d’astéroïde prélevé dans l’espace.