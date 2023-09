En mode lecture: l’amour dans la balance

De l’auteur du Ghetto intérieur et du Premier exil, un très beau roman qui met en scène un couple qui s’aime sans plus s’aimer.

Si Alice et Aurélien ne sont ensemble que depuis sept ans, ils ont déjà deux enfants : Elsa, six ans, et Loup, quatre ans. Deux enfants adorables qui n’en peuvent plus de les entendre se disputer et se crier dessus de plus en plus fort et de plus en plus souvent dans leur petit trois-pièces de la banlieue parisienne. Car Alice a pris un amant pour pouvoir à nouveau se sentir désirée et vivante. Et l’ayant découvert, Aurélien n’aime pas ça. Pas ça du tout.

Un soir, alors qu’Alice s’apprête à rejoindre cet Olivier de malheur, Aurélien tentera donc désespérément de la retenir à l’appartement. Mais il va s’y prendre comme un manche et, rongé par la jalousie, il ne tardera pas à faire un truc assez moche qui lui retombera presque aussitôt sur le nez... et l’enverra en prison durant neuf mois.

Le long silence

La façon dont l’écrivain argentin Santiago H. Amigorena raconte l’éclatement de cette famille est tout à fait fascinante. Il y a d’abord la musique de ses mots, qui est si particulière avec son rythme bien à elle. Puis il y a cet énorme, cet immense problème de communication entre Alice et Aurélien. Parce que même s’il est clair qu’ils n’ont jamais vraiment cessé de s’aimer, ils ne parviennent plus à se comprendre et, pour régler la question, Aurélien ira au plus simple : ne plus donner de nouvelles à sa petite famille jusqu’à ce que la justice s’en mêle.

Un livre touchant qui marque.

À lire aussi cette semaine

MOI, MADISON WASHINGTON

Madison Washington a réellement existé. Au XIXe siècle, quand l’esclavage des Noirs était encore chose commune aux États-Unis. Lui-même esclave, Washington est à l’origine de la rébellion qui s’est produite à bord du Créole, un navire dont tous les captifs attachés à des anneaux de fer devaient être vendus en Louisiane. Ce roman en raconte l’histoire, étonnante.

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

TOUJOURS LÀ POUR TOI

Kate et Tully vont se rencontrer en 1974, à l’âge de 14 ans. Et même si elles sont très différentes l’une de l’autre, elles vont vite devenir les meilleures amies du monde. Cela dit, leur relation ne ressemblera vraiment pas à un long fleuve tranquille où tout est toujours rose. Une belle et touchante histoire à lire avant de regarder la série Netflix qui en a été tirée.

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

GUIDE DE LA PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE

Avec les couleurs d’automne qui commencent à se faire remarquer un peu partout, on va sûrement être nombreux à sillonner les routes de campagne pour les immortaliser. S’adressant aussi bien aux photographes débutants qu’aux photographes expérimentés, ce guide dévoile les meilleures techniques pour faire de magnifiques images de paysage. Mais pas que. Monuments, rues, portraits... Où qu’on aille, il a des conseils photo à donner !

Photo fournie par les Éditions First

LE BONHEUR EST DANS LES BOULES

Avec la période des boîtes à lunch qui a recommencé, les boules peuvent rapidement devenir des alliées de taille. À la fois faciles et rapides à préparer, elles seront tour à tour collations ou desserts, remplaçant les barres du commerce pour le meilleur seulement. Céréales et fruits séchés, style pain aux bananes, pistaches et menthe, choco-crème sure, fromage cottage et marmelade... En plus, il y en a vraiment pour tous les goûts !

Photo fournie par les Éditions Saint-Jean

Frissons garantis

OKAVANGO

D’un roman à l’autre, l’écrivain français Caryl Férey se fait un devoir de nous trimballer aux quatre coins de la planète. Pour nous divertir, certes, mais surtout pour nous ouvrir les yeux sur d’autres réalités, des réalités qui choquent et qui font mal.

Avec l’excellent, excellent Okavango, on va donc se retrouver dans la zone de conservation transfrontalière du Kavango-Zambèze (KaZa), qui s’étend entre la Namibie, l’Angola, la Zambie, le Botswana et le Zimbabwe. Considérée comme la plus grande réserve naturelle de la planète, on y trouve lions, éléphants, guépards, hyènes, hippopotames, girafes, etc. Mais comme partout ailleurs en Afrique, qui dit animaux sauvages dit sérieux problèmes de braconnage.

Dans le feu de l’action

La lieutenante Solanah Betwase, une ranger qui vient d’être mutée au quartier général de la KaZa, consacre sa vie à lutter contre ces chasseurs capables de massacrer des hardes entières pour prélever défenses, griffes ou cornes. Et bientôt, elle va devoir traquer le pire d’entre eux : un braconnier surnommé le Scorpion parce qu’il frappe vite et fort. À cause de lui, des milliers de bêtes ont déjà été sauvagement tuées et tout porte à croire qu’il prépare l’un des plus importants coups de sa sale carrière.

Un vrai bon gros coup de cœur.