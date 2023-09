«Simple comme Sylvain», de Monia Chokri: enfin un bon film québécois!

Rimbaud chanté par Charlebois, un tableau de Caravage, des citations de Spinoza... et de Michel Sardou : j’ai adoré tous les clins d’œil du film Simple comme Sylvain de Monia Chokri.

J’ai ri à gorge déployée aux dialogues hilarants de cette comédie romantique qui a pris l’affiche vendredi, j’ai savouré ses interrogations philosophiques, de Platon à Schopenhauer.

Ça fait du bien : ça faisait un petit moment que je n’avais pas (vraiment) aimé un film québécois...

Simple comme cinéma

Ce film brillant raconte, sans jamais tomber dans les clichés, une histoire d’amour (et de cul) entre une prof de philo et un « gars de la construction ».

J’avais les orteils retroussés de bonheur ! J’y ai vu des clins d’œil à Claude Sautet : des personnages surpris par une averse qui se réfugient sous un porche ; Magalie Lépine Blondeau qui ressemble à Romy Schneider ; un trio amoureux qui a un petit quelque chose de César et Rosalie.

J’ai trouvé que Monia Chokri avait des couilles. Il en faut en 2023 pour montrer une femme qui adore prendre son pied avec un gars de bois viril, car elle s’emmerde au lit avec son homme rose qui lui tient lieu de partenaire.

Les bons sentiments et les hommes « déconstruits » n’ont jamais fait mouiller la culotte d’une femme !

Dans son étude de la « lutte des classes », Chokri pose un regard critique (et amusé) autant sur les intellos qui dissocient leurs discours et leurs actions que sur les « gens ordinaires » qui n’ont pas les mots pour exprimer leur pensée.

Je suis très contente que vous soyez allés en grand nombre voir les deux films de l’été, Les hommes de ma mère (1,6 M$ au box office) et Le temps d’un été (2 M$).

Mais ces deux films souffrent de problèmes de vraisemblance de scénario.

Dans Les hommes de ma mère, vous n’êtes pas partis à rire quand l’amoureux éconduit raconte que son père a intercepté ses lettres ? On n’est pas dans Downtown Abbey ! Un paquet de lettres, enrubannées en plus, on a vu ça mille fois au cinéma dans des films qui se passent dans l’Angleterre Victorienne. Mais pas au Québec au 21e siècle ! Des milléniaux qui s’envoient des lettres ?

Dans Le Temps d’un été, vous avez vraiment cru à cette « arche de Noé » humaine qui « coche toutes les cases » : une autochtone, une transgenre, un jeune de la DPJ, un alcoolo, un drogué ?

Sérieusement, vous avez cru que Josée Deschênes pouvait tomber follement amoureuse d’un Guy Nadon crotté qui se promène avec des vêtements de clochard ?

Le film Solo de Sophie Dupuis comporte aussi son lot d’invraisemblances : un spectacle de drag pendant lequel le public se lève en levant le bras en guise de protestation contre l’homophobie ? Une mère cantatrice qui n’a aucune idée de ce que sont devenus ses propres enfants après une absence de quinze ans, alors qu’on vit à l’ère des médias sociaux ?

On monte la barre

J’aime les films bien écrits, avec des répliques qui claquent.

C’est pour ça que j’ai adoré le film de Monia Chokri. Et c’est pour ça que j’ai très hâte de voir Testament, le prochain Denys Arcand.

Il n’y a rien que je déteste plus que de sortir d’un film en disant : « Bof, c’est pas mal... pour un film québécois ». On ne devrait jamais être complaisants avec notre propre cinématographie !