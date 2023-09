George Springer et les Jays prennent le large

Les Blue Jays de Toronto ne pouvaient pas se permettre d’échapper à une deuxième victoire en autant de jours face aux Rays de Tampa Bay. Les hommes de John Schneider ont uni leurs efforts afin de disposer de leur adversaire par la marque de 9 à 5, dimanche après-midi, au Tropicana Field de St-Petersburg en Floride.

Ce triomphe aide grandement la cause de la troupe de John Schneider dans cette course aux séries relativement serrée dans la Ligue américaine. Ils ont maintenant un match et demi d’avance sur les Astros de Houston au deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Américaine.

Après avoir vu les Rays prendre les devants par deux points dès la manche initiale, la formation de la Ville Reine a rapidement répliqué dès la manche suivante avec une poussée de cinq points.

Whit Merrifield a tout d’abord créé l’égalité en frappant un double au champ centre qui a permis à Alejandro Kirk et Daulton Varsho de venir marquer.

George Springer a procuré les devants à son équipe grâce à un circuit à l’intérieur du terrain qui fut bon pour trois points.

Vladimir Guerrero fils s’est lui aussi mis en valeur pendant la rencontre en frappant deux coups de canon.

Cependant, les favoris de la foule ont réduit l’écart en septième manche grâce à une claque de deux points d’Isaac Paredes.

Daulton Varsho et Bo Bichette ont inscrit les points d’assurance pour Toronto en huitième et neuvième manche.

Le partant des Jays Yusei Kikuchi a eu cependant une sortie plutôt difficile. Le gaucher a concédé trois points ainsi que neuf coups sûrs à l’adversaire en quatre manches complètes de travail.

Les Torontois vont bénéficier d’une journée de congé avant de débuter le dernier droit de la saison mardi. Pour l’occasion, ils vont recevoir la visite des Yankees de New York pour une série de trois rencontres. Par la suite, ils affronteront, toujours à domicile, les mêmes Rays pour leur dernière série de la saison régulière.