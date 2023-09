La maladie du foie gras expliquée

La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) fait référence à l’accumulation excessive de lipides (triglycérides) dans les cellules du foie, les hépatocytes. L’accumulation de graisses dans le foie survient lorsque la consommation de graisses et de sucres est trop élevée. Une stéatose hépatique survient lorsque cette accumulation de graisses représente plus de 5 % du foie. La NAFLD peut évoluer en stéatohépatite non alcoolique (NASH = accumulation de gras + inflammation + tissu cicatriciel/fibrose), en cirrhose (déformation de la structure du foie en raison de la présence majoritaire de tissu cicatriciel) et en cancer du foie.

Les causes

Comme son nom l’indique, la NAFLD n’est pas due à la consommation excessive d’alcool. Au Canada, l’obésité est la cause principale de la stéatose hépatique. D’autres causes incluent les anomalies métaboliques (excès de poids, résistance à l’insuline, diabète, taux élevés de graisses dans le sang), les toxines et certains médicaments (ex. : corticoïdes).

Plusieurs personnes atteintes de la NAFLD présentent un excès de poids (obésité), un diabète de type 2 (ou une intolérance au glucose), une dyslipidémie (taux élevés de triglycérides et/ou cholestérol) et/ou un syndrome métabolique (tour de taille important, hypertension, glycémie à jeun anormale ou résistance à l’insuline et dyslipidémie).

Le syndrome métabolique entraîne une accumulation de lipides dans les cellules du foie, car l’organisme produit davantage de lipides ou les élimine plus lentement.

Plusieurs personnes atteintes de la NAFLD ne présentent pas de symptômes (asymptomatiques). Certains individus ressentent une fatigue, une sensation de malaise ou un inconfort du côté droit de l’abdomen. Le volume du foie a tendance à augmenter.

Le traitement

Le traitement vise à éliminer ou contrôler les causes potentielles et les facteurs de risque. Cela peut inclure de :

Perdre du poids de façon progressive et durable ;

Traiter une dyslipidémie (abaisser les taux de triglycérides) ;

Traiter une hyperglycémie (améliorer le contrôler de la glycémie, du diabète) ;

Cesser certains médicaments ;

Éviter de consommer de l’alcool.

Une diminution de :

5 % du poids corporel peut réduire le contenu lipidique dans le foie ;

7 % du poids corporel peut réduire l’inflammation et la NASH ;

10 % du poids corporel peut permettre de faire disparaître du tissu cicatriciel et la fibrose (Manuel Merck, 2023).

Les recommandations nutritionnelles

L’adoption d’un mode de vie sain (alimentation, exercice, sommeil) peut contribuer à prévenir l’obésité, la cause principale de la stéatose hépatique non alcoolique.

Au niveau de l’alimentation, consommer trop de sucres et de graisses peut avoir un effet similaire à une consommation excessive d’alcool et entraîner une accumulation de graisses dans le foie. Il n’existe pas de régime alimentaire spécifique pour le foie, mais voici quelques recommandations de la Fondation canadienne du foie qui peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement de cet organe essentiel.

Suivre les recommandations de l’OMS en limitant la consommation de sucres libres à moins de 10 % de l’apport énergétique total, soit 50 g par jour pour une alimentation de 2000 calories. Pour réduire sa consommation de sucres libres : boire de l’eau plutôt que des boissons sucrées, choisir des produits laitiers non sucrés, privilégiez les aliments peu ou pas transformés, etc. ; Prendre de petits repas réguliers. Ne pas sauter de repas et ne pas trop manger ; Boire suffisamment d’eau ; Opter pour des aliments entiers : fruits, légumes, légumineuses, viandes maigres, grains entiers, produits laitiers et sources de bons gras (ex. : noix, avocat, poisson) ; Consommer davantage de fruits et de légumes colorés, riches en antioxydants essentiels à la santé globale du foie ; Maximiser la consommation de légumes crus à haute teneur en soufre (ex. : brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur, ail et oignon). Les composés soufrés ont un potentiel anticancéreux ; Laver les fruits et légumes avant de les consommer pour éliminer les pesticides ; Faire cuire les légumes à la vapeur ou au four, car cela conserve plus de nutriments que l’ébullition ; Modérer la consommation de graisses saturées et de sucres simples. Des apports élevés en sucre (fructose), boissons sucrées et aliments riches en graisses saturées ont été associés à un risque accru de développer un foie gras ; Boire du café noir (2 à 3 tasses par jour). Des études ont montré que le café pouvait être hépatoprotecteur ; Consommer des produits laitiers ou substituts enrichis en vitamine D pour combler les besoins en cette vitamine. Ceci est important pour promouvoir la santé du foie. Choisir des grains entiers plutôt que des grains raffinés ; Consommer des agrumes (le zeste notamment peut protéger contre le dépôt de gras dans le foie).

