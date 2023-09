La vie de sorcière n’est pas toujours magique!

En 2022, Sophie Escabasse a remporté le Prix des Libraires du Québec – BD Jeunesse pour le premier volet de sa BD Les sorcières de Brooklyn. Elle présente maintenant le deuxième tome, Avis de tempête, qui est teinté de magie, d’humour, de tolérance et d’acceptation.

Ramenez-nous au tout début de l’aventure des Sorcières de Brooklyn...

J’avais ces croquis de deux sorcières avec qui je m’amusais bien, mais je n’avais pas le contexte. Puis, en déménageant dans cette partie de Brooklyn qui s’appelle Ditmas Park, tout s’est mis en place. Je me baladais dans le quartier avec mes enfants. Ce sont toutes de vieilles maisons victoriennes. C’est vraiment coloré et bigarré. On s’est dit que c’était certain qu’il y avait une sorcière qui vivait dans le coin (rires) !

C’est ainsi que j’ai eu envie de faire vivre mes deux sorcières dans l’époque actuelle et à Brooklyn.

Où retrouve-t-on la petite sorcière Effie, dans ce deuxième tome ?

Effie est maintenant plus ou moins bien installée chez ses tantes et c’est officiel : elle est une apprentie sorcière. Je viens rocker tout ce petit monde-là, parce que j’amène un nouveau personnage, une nouvelle dans la classe d’Effie. Elle devra apprendre à faire de la place.

Photo fournie par Éditions Bayard jeunesse

Vos sorcières sont différentes et attachantes !

Je suis devenue amoureuse de Brooklyn quand j’y suis débarquée, il y a 15 ans. Je voulais m’amuser à dessiner un portrait de cette ville, à travers les sorcières. Toutes ces sorcières super rigolotes de Bushwick, de Willamsburg, de Park Slope, etc. Ça me permettait aussi d’expliquer mieux ma vision de la sorcière qui n’est pas du tout la vieille effrayante au fond des bois, mais plutôt des êtres qui sont là pour veiller au bien-être des autres. Ce sont un peu les gardiennes de leur quartier. Quand elles font le cercle de la paix, c’est comme une méditation boostée à fond qui envoie plein d’ondes apaisantes autour. J’aimerais ça qu’il y ait vraiment des clans de sorcières pour s’occuper de nous (rires) !

Vous abordez la notion des sorcières modernes avec les féministes, les militantes environnementalistes... C’est important pour vous d’en parler ?

Oui. Moi aussi, je me sens un peu sorcière et définitivement complètement féministe et écologiste ! Le personnage de la sorcière, c’est ça pour moi, ce n’est pas autre chose. C’est une féministe ! C’est quelqu’un qui prend ses racines dans la terre, une femme forte et indépendante. Une battante.

Si vous étiez une sorcière, quel serait votre don ?

Ça aurait un lien avec le dessin, je crois, parce que ça, c’est un peu ma magie à moi ! Peut-être que je ferais des graffitis sur les murs qui prendraient vie... Ou que j’aurais le pouvoir de dessiner des feuilles aux arbres ou de ramener de la nature dans les villes... Tu prends une carte du monde et avec ton crayon magique, tu dessines du vert et là, la forêt amazonienne se replante. Wow !