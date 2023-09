Un de mes amis m’a fait remarquer que j’avais réalisé cette photo à maintes reprises, me questionnant sur l’intérêt que j’y porte. Une observation tout à fait juste, car le cap Bon-Ami, sur la péninsule de Forillon, fait partie des paysages québécois que je préfère. Lors d’une récente collaboration avec Parcs Canada, j’ai revisité certains des grands classiques de la géographie gaspésienne, dont le belvédère du mont Saint-Alban. Un endroit incontournable au lever de soleil. La perspective que révèle cette tourelle sur le bout du monde de la Gaspésie est unique. Son sommet culmine à 283 mètres et dévoile un panorama à 360°. Cette vue vaut à elle seule la souffrance de se lever à l’aurore et d’effectuer la randonnée à la lueur de la lampe frontale. Néanmoins, la bonne météo constitue le principal enjeu. La brume est assez fréquente en ces lieux marins. Exceptionnellement, j’ai obtenu l’autorisation d’utiliser le drone pour présenter un point de vue un peu différent. Encore une fois, la météo joue un rôle primordial. Parti depuis Gaspé en pleine nuit, lorsque j’arrive au site, des nuages menacent le succès de l’opération. Mais la chance m’accompagne et de magnifiques percées de soleil illuminent les falaises du cap.

Appareil : DJI Mavic Mini Pro 3

Objectif : 24 mm

Exposition : 1/240s à F/1.7

ISO : 100