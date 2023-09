Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

La tablée des Honorables de Martin Bureau

Chiguer art contemporain

Jusqu’au 8 octobre, du mercredi au samedi de midi à 17 h ou sur rendez-vous

Dans cette exposition, Martin Bureau fait converger deux séries de tableaux dont Le carrousel de l’apocalypse, une aquarelle de 7 pieds de haut par 16 pieds de large, qui s’impose tant par son format que par le fait qu’elle constitue une synthèse des thématiques développées par l’artiste au cours des dernières années. Les œuvres présentées ont pour dénominateur commun le sujet des tables ostentatoires : tables de pouvoir et tables de banquet.

►Gratuit, chiguerartcontemporain.com

Pour la suite du monde

Théâtre La Bordée

Jusqu’au 14 octobre, 13 h, 16 h ou 19 h 30

Ce spectacle adapté (avec la collaboration de Nicola Boulanger) et mis en scène par Lorraine Côté est librement inspiré du film Pour la suite du monde de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière, produit par l’Office national du film du Canada en 1962. Pierre Perrault avait alors convaincu les habitants de L’Isle-aux-Coudres de reprendre leur traditionnelle « pêche à marsouin » qui était abandonnée depuis quarante ans, livrant ainsi un portrait du Québec canadien-français de l’époque.

►À partir de 32 $, bordee.qc.ca

Éclat de l’Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec

Grand Théâtre de Québec

25 septembre, 19 h 30

L’Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec lance sa saison avec un programme éclectique de musiques romantiques allemande, française et tchèque nommé Éclat. Une quarantaine de musiciens seront réunis sous la baguette de Dmitri Zrajevski, pour offrir notamment Les Hébrides de Félix Mendelssohn et la Suite Carmen no 1 de Georges Bizet. Deux jeunes et brillants solistes, Nathanaël Cardinal et Manylou Charest-Bouthillette, gagnants du Concours de concerto du Conservatoire, présenteront deux mouvements d’œuvres phares du répertoire concertant.

►À partir de 8 $, grandtheatre.qc.ca

Journée de la culture

Divers lieux de Québec

29, 30 et 1er octobre

Des milliers d’activités composent la 27e édition des Journées de la culture, qui se déroulera sous le thème de la collectivité. Partout au Québec, en personne ou en ligne, vivez une incursion inoubliable dans le monde unique de chacun des organisateurs de ces activités et partagez des moments véritablement magiques ! Par exemple, participez en famille à une activité d’éveil musical à l’école de musique Arquemuse, découvrez les projets architecturaux intégrant le bois de l‘Atelier Guy architectes et plongez dans l’univers du verre au Centre du Verre des Loisirs Ressources.

►Gratuit, journeesdelaculture.qc.ca

Alex Roy – Des choses qui arrivent

SalleAlbert-Rousseau

30 septembre, 20 h

Peut-être l’avez-vous découvert en première partie des spectacles de Lise Dion et des Grandes Crues. Alex Roy présente maintenant son premier one-man-show intitulé Des choses qui arrivent, enfilant les gags dans un style unique, charmant autant par son côté maladroit que par sa séduisante innocence.

►Entre 32,20 $ et 38 $, sallealbertrousseau.com

Punch Club

Imperial Bell

30 septembre, 21 h

Dans cette nouvelle joute du Punch Club, Martin Boily, Pascale Renaud-Hébert et Phil Roy, se mesureront à Sophie Bouchard, Lelouis Courchesne et Richardson Zéphir. Le Punch Club rassemble les joueurs étoiles des plus grandes ligues d’impro du Québec qui s’affrontent dans un match sans règles, pour gagner la faveur du public et la bourse en argent qui y est associée.

►30 $, imperialbell.com

La Gâpette

Espace Félix-Leclerc

1er octobre, 20 h

Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll de La Gâpette a déjà conquis une dizaine de pays. Considérant le bistrot comme réel microcosme de la société, le groupe français installera son comptoir à l’Espace Félix-Leclerc pour servir aux spectateurs complicité, humanité et générosité, à travers des chansons festives, militantes, pleines d’émotions et riches en instrumentations.

►30 $, felixleclerc.com

Aquarell’ons ensemble

Centre communautaire des Chutes – Le Pivot

1er octobre, 10 h à 16 h

C’est avec une explosion de couleurs et de mouvements que plus de 20 artistes de L’Atelier d’aquarelle Marie-Claude Langevin présenteront leurs plus récentes œuvres picturales ayant pour thème J’aime les mots. Laissez-les vous raconter des histoires et susciter des émotions, sous la musique de Denis Giroux. Les visiteurs courront la chance de remporter l’œuvre collective interactive créée sur place avec leur participation.

►Gratuit, culturebeauport.com/marie-claude-langevin