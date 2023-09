Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 25 septembre qui valent le détour.

Football: Eagles de Philadelphie c. Buccaneers de Tampa Bay

Getty Images via AFP

Même les Eagles de Philadelphie (2-0) et les Buccaneers de Tampa Bay (2-0) n’ont toujours pas perdu cette saison, les premiers cités sont clairement les favoris pour remporter la rencontre. La ligne défensive des «Bucs» est amochée puisque Calijah Demetrius Kancey, Vita Vea et Carlton Davis III sont tous incertains pour le match. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour eux, et on peut s’imaginer que même si ces trois joueurs jouent, ils seront amoindris. La force de frappe en attaque des Eagles sera sûrement de trop pour les Buccaneers.

Résultat: Écart de points - 4,5 Eagles – 1,86

Baseball: Astros de Houston c. Mariners de Seattle

Getty Images via AFP

La rencontre entre les Astros et les Mariners sera d’une importance capitale. En effet, c’est pour le moment la formation de Houston qui a l’avantage, alors qu’elle occupe le dernier rang des équipes repêchées dans la Ligue américaine. Le club de Seattle possède un demi-match de retard sur les Astros et n’a plus le droit à l’erreur. Depuis le début de la saison, les Astros ont inscrit en moyenne 5,1 points par rencontre, ce qui est à peu près similaire pour Seattle avec 4,7. Les amateurs pourraient donc prendre avantage de la barre située à 7,5 pour les points inscrits. Dimanche, les Astros se sont inclinés 6 à 5, alors que les Mariners ont baissé pavillon 9 à 8.

Prédiction: Plus de 7,5 points – 2,00