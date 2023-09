Quentin Miller: Suzuki et Caufield en tirs de barrage avant un retour à Québec

Quentin Miller savait déjà sa prochaine destination. Âgé de 18 ans, le choix de quatrième tour du Canadien participait à ce camp avec comme objectif de gagner en expérience avant de retourner comme numéro un avec les Remparts de Québec.

De l’expérience, Miller a trouvé des façons d’en placer en banque. Très bon à son unique départ contre les Bruins de Boston au tournoi des recrues à Buffalo, le Montréalais a aussi participé à quelques matchs intra-équipe au camp du Tricolore, dont celui sur la patinoire du Centre Bell.

Dans le vestiaire après la rencontre, Miller avait un gros sourire dans le visage. Pour les tirs de barrage, il a bloqué Cole Caufield avant d’être déjoué par Nick Suzuki vers la fin de cet exercice.

«Le Centre Bell est un aréna où tu rêves de jouer dans ta jeunesse, a affirmé Miller. C’était difficile à réaliser, mais c’était vraiment le fun. Pour les tirs de barrage, je trouvais ça spécial. Suzuki a sorti une feinte incroyable, mais j’ai réussi à arrêter Caufield. J’étais bien content de ça. Je restais dans le moment présent, mais je trouvais ça agréable de les affronter.»

Lors de cette fusillade, Miller a également stoppé le défenseur Mike Matheson et l’ailier toujours énigmatique, Joel Armia.

Un billet pour Québec

Au moment des entrevues, le Tricolore n’avait pas encore divulgué la liste des quatre joueurs, les quatre d’âge juniors, retranchés. Miller en faisait partie.

«Je jouerai avec les Remparts cette année et je chercherai à obtenir le plus d’expériences possible pour le futur, avait-il souligné. Je voudrai gagner avec les Remparts.»